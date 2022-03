Hablemos del aire, por Melina Galdos

La empresa suiza IQAir, especializada en la protección ante contaminantes aéreos, presentó un importante informe que pone al Perú como el país con peor calidad de aire de la región y entre los treinta más afectados por la contaminación atmosférica a nivel mundial . La exposición prolongada a este tipo de contaminación no solo afecta la probabilidad sino también la diversidad de problemas de salud que podemos experimentar. IQAir informa que el aumento en los casos de personas con cáncer pulmonar, así como con otras afecciones respiratorias y daños asociados a los riñones e hígado, pueden explicarse en parte por las emisiones de los vehículos, el polvo que proviene de la construcción, la industria y otras fuentes de combustión abiertas, como la quema de basura.

La contaminación del aire es considerada una de las mayores amenazas medioambientales a la salud a nivel mundial. Su gravedad no solo se debe a los aproximadamente siete millones de muertes que causa anualmente, sino también su costo económico diario, el que se estima bordea los US$ 8,000 millones de dólares. Ante la gravedad de este tipo de contaminación, las acciones de mitigación se pueden dirigir a tres áreas: el parque automotor, por la antigüedad y calidad de combustible de los vehículos; las industrias no reguladas en materia ambiental, como ladrilleras, calderos industriales y fundidoras; y la generación de capacidades para el monitoreo de la calidad del aire. Queda aún un trecho por recorrer respecto a la aplicación y cumplimiento de la ley en las dos primeras áreas. En relación a la tercera, la sociedad civil y otras entidades privadas pueden tener un rol activo en proyectos de medición de la calidad del aire, como el que lidera IQAir, a través de la generación de datos. Nuestro país solo cuenta con ocho monitores de aire, así que la posibilidad de hacer proyecciones y tomar decisiones basadas en evidencia es aún limitada, pero sin lugar a duda, urgente.

(*) Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.