¡Se busca presidente!, por Pedro Castro Balmaceda

Un estudio realizado por Proética señala que el “78% del Perú tiene alta tolerancia a la corrupción”, pero ¿cómo llegamos a este punto sin retorno? Autoridades corruptas que terminan reciclándose en el amplio espectro político, impunidad en el Congreso, ministros cuestionados y con escandalosos antecedentes penales y judiciales . Sin dejar de lado que existe un copamiento de las instituciones del Estado —tal vez no inusual porque es lo común en cada gobierno—, pero con profesionales que no cumplen los perfiles de puesto o simplemente su inexperiencia y —en muchos casos— angurria y desesperación de poder y dinero los encamina a cometer ilícitos por acción, omisión u obnubilación.

En gobiernos pasados cuando un ministro era cuestionado o algún funcionario terminaba envuelto en situaciones comprometedoras, el mismo presidente de la República exigía su destitución o simplemente “lo renunciaban”. Hoy, en el gobierno de Pedro Castillo estamos viviendo situaciones complicadísimas, probablemente corruptelas a todo nivel, pero el presidente no reacciona, no comenta, no lidera, no enfrenta, no gestiona, no entiende ni comprende, solo esconde la cabeza y deja que la vida pase. Pero la prensa sigue denunciando, sigue investigando y los destapes no cesan, al contrario, cada vez se hace más evidente la nula capacidad del presidente Castillo para poder presidir un país tan heterogéneo y polarizado como el Perú. Si ni siquiera es capaz de convocar a profesionales intachables, o al menos sin antecedentes, para los ministerios y su “headhunter” recluta talentos en una clínica sin luz, qué podemos esperar de un gobierno sin capacidad de redimir o que cuando anuncia “recomposiciones tangibles” solo cambia mocos por babas.