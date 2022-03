Mentiras presidenciales, por Ángel Páez

Necesitamos un libro como “Lying in State: Why Presidents Lie and Why Trump is Worse” (”Mentiras de Estado: Por qué mienten los presidentes y por qué Trump es el peor de todos”), del historiador y periodista Eric Alterman. Tenemos material de sobra. Solo para comenzar, seis exmandatarios (Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski y Merino) han enfrentado o enfrentan a la justicia por varios delitos y mentiras punibles. Pero será necesario comenzar a rastrear otros casos desde los inicios de la república, porque el uso de la mentira es consustancial con el acto de gobernar y la corrupción estatal.

Estimulado por el caso de Donald Trump, el historiador y periodista Alterman investigó si los presidentes que antecedieron al millonario empresario republicano fueron o no igual de mentirosos. Encontró que todos los inquilinos de la Casa Blanca, desde Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) hasta Barack Obama (2009-2017), recurrieron a la mentira para gobernar. Aunque ninguno alcanzó el escandaloso nivel del presidente estadounidense número 45, el más mendaz de todos: Donald Trump.

“Las guerras, golpes de Estado y asesinatos sobre los que mintieron estos presidentes ocasionaron la muerte de millones de personas inocentes y el desplazamiento de muchos millones más. Se malgastaron billones de dólares en estos procesos y la reputación de Estados Unidos resultó dañada en todo el mundo. Estos presidentes seguramente mintieron, pero no mintieron en todo. El despacho presidencial continuó funcionando, entendiéndose que el presidente mentía en ocasiones por razones de seguridad. Pero esos días terminaron el 20 de enero de 2017, cuando Donald Trump juró como presidente”, escribe Alterman.

Para que las mentiras de los gobernantes sean eficaces, debe contarse con la complicidad de la prensa, algo que pudo comprobar Alterman al revisar los casos de Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump. Los jefes de Estado mienten a conciencia cuando están seguros de que al menos una parte de los medios no solo reproducirá sus falsedades, sino que no las cuestionará ni mucho menos las investigará. Trump fue la confirmación de la regla, pero en un grado exponencial.

‘’El papel de los medios siempre ha sido crucial en el fenómeno de la mentira presidencial. El trabajo de la prensa es decir la verdad sobre lo que está haciendo el gobierno. Sin embargo, en la práctica, históricamente, la prensa ha demostrado ser ambivalente respecto a demandar a los presidentes un estándar de veracidad básica’', señala Alterman. Mientras exista prensa ayayera, habrá más presidentes mentirosos.