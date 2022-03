Comité de crisis contra la inflación, por Humberto Campodónico

Los impactos de la invasión de Rusia a Ucrania ya han llegado a todo el mundo, incluida América Latina y el Perú. Van a afectar, sobre todo, los precios de los hidrocarburos (gasolinas y GLP), los alimentos que importamos y, también, los precios de los fertilizantes para los cultivos agroindustriales que se exportan y para los que usan más de 2 millones de unidades agrícolas familiares que siembran panllevar.

Y si bien las quejas por las alzas de precios ya se sienten en los mercados y en el transporte, no se ve una respuesta integral del gobierno. Se dice que las alzas son “temporales” y que, poco a poco, regresarán a sus niveles “normales”. De hecho, según reciente informe del FMI (07/03/22, www.imf.org), la inflación peruana bajaría de 6.4% en el 2021 a 3.0% en el 2022, situándose en el rango meta del BCR. ¿Nada de qué preocuparse, entonces?

Quizá se piense que los enormes ingresos por exportaciones de los minerales (más de US$ 18,000 millones de ingresos adicionales en el 2021, repetimos, adicionales) van a cubrir de sobra las mayores importaciones de hidrocarburos, alimentos importados y fertilizantes: US$ 6,000 millones, US$ 3,360 millones y US$ 1,900 millones en el 2021, respectivamente.

Si en el 2022 los precios siguen subiendo como hasta ahora, la balanza comercial seguiría siendo largamente positiva debido a los minerales (1). Cierto. Pero eso no permite apreciar el impacto en los bolsillos. Veamos.

En agosto la gasolina 90 tenía un precio en la refinería (mayorista) de 10 soles por galón. Si le agregamos los impuestos (Impuesto Selectivo al Consumo ISC, Rodaje e IGV), el precio sube a S/ 14.17 por galón (ver cuadro). Si en junio del 2022 el precio sube en 80%, el precio mayorista sería de casi 25 soles por galón, un aumento del 76%, con respecto a agosto. No es poca cosa.

Ojo, el cuadro no toma en cuenta el transporte mayorista ni la ganancia del grifero, lo que eleva el precio al público. La cuestión: los mayores impuestos implican mayores ingresos fiscales no previstos por el gobierno. Pregunta: ¿no se podría reducir el ISC o el Rodaje para compensar el alza de precios? Claro que se podría, siempre y cuando se deje de lado el mantra neoliberal. Se podría, incluso, reducir temporalmente el IGV. Total, el superávit fiscal aún se mantendría.

Veamos ahora los fertilizantes: la urea ha subido de US$ 247 a 850 por tonelada, más del 50%. Debería verse si el superávit de los minerales puede financiar temporalmente algún tipo de crédito a los productores para que puedan sembrar y cosechar. Y, por qué no, un impuesto temporal a las sobreganancias mineras que “están volando” y hasta el FMI dice que hay sitio para aumentar la carga tributaria. Pero no se oye, padre.

Otrosí: importamos en un 50% la urea de Rusia, el mayor productor mundial y, con las sanciones que le han impuesto, puede aumentar la escasez que ya notan los asiáticos (India y Pakistán). Literalmente, los países se “arranchan” la urea. ¿No podría formarse un “Comité de Crisis” con la participación del Midagri, RR. EE. y el MEF para analizar la situación y tomar las medidas pertinentes? (Recordemos que no hay planta de fertilizantes en Bayóvar, por la inacción de los gobiernos y se exporta la roca fosfórica en bruto). No vaya a ser que lleguemos a la falta de previsión, como en la compra de las vacunas anti-COVID y que eso impacte en la producción de alimentos.

Similares medidas se pueden tomar para convertir los autos al uso de Gas Natural Vehicular (GNV), con precio regulado, para sustituir a la cara gasolina. Ya está promulgado el DU-109-2021 para la conversión de 100,000 autos con un fondo de S/ 200 millones. Pero el MEM no toca esa tecla.

Hay muchas más medidas a tomar para atacar la inflación, siempre y cuando se deje de pensar que el libre mercado arregla todo, automáticamente, algo que un gobierno de izquierda (digo, es un decir) debiera tomar en cuenta. ¿No les parece que más vale prevenir que lamentar?

1) Para un análisis detallado, ver Humberto Campodónico, Los impactos de la crisis ucraniana y la inacción de la clase política, 15/03/2022, https://bit.ly/3D39qms

Ver todos los artículos en www.cristaldemira.com