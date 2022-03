Sacaron a Hugo Chávez | Editorial

Tanto el ministro de Economía, Oscar Graham, como el contralor de la República, Nelson Shack, se fortalecen con la salida del gerente general de Petroperú, el economista Hugo Chávez Arévalo. El controversial exfuncionario de la primera empresa estatal peruana puso en riesgo la relación entre ministros del régimen, del MEF y el MEM, enfrentados por sus posiciones respecto al manejo de la petrolera.

El MEF puso en evidencia problemas técnicos en la gestión debido a retrasos en la presentación de informes del 2021, tanto sobre las acreencias como los estados financieros; todo ello condujo a la rebaja de la calificación de riesgo de Standard & Poor′s. La explicación de la gerencia fue que había retrasos para la contratación de la sociedad auditora, atribuyéndola a un problema externo y por responsabilidad de la Contraloría.

El MEM, por el contrario, hizo hasta lo indecible no solo por mantener a Chávez, sino que se la jugó para pedir junta de accionistas para sostenerlo en el cargo. No resulta raro, ya que el ministro responde a Vladimir Cerrón y la confrontación con el MEF es parte del juego de desgaste y cerco al presidente Castillo por parte del partido oficialista.

El contralor, quien también estuvo en entredicho por el concurso de la sociedad auditora —razón por la que una congresista de Perú Libre ha planteado una acción constitucional en su contra—, a la salida de Palacio el sábado último señaló que le había planteado al mandatario que se devuelva el manejo técnico a la empresa estatal y que se garantice su estabilidad financiera.

Perú Libre arriesgó sus cartas en este respaldo incondicional al ex gerente general y se quemó. La falta de manejo técnico, transparencia y una serie de extravagancias en la gestión de la compañía no podían dejar de pesar al momento de la decisión presidencial. El mandatario había citado a todos los actores del encontronazo, y tras un stand by, se conoció la renuncia de Chávez.

La petrolera estatal está ad portas de inaugurar la remozada refinería de Talara. Una obra muy cuestionada por el incremento de su costo inicial, pero que abre una nueva fuente de negocios para Petroperú. La salida de Chávez y la decisión que adopte el presidente Castillo —que esperemos ahora elija sobre la base del perfil profesional del candidato— permitirán el retorno a un manejo técnico que le devuelva estabilidad y sostenibilidad a la empresa.