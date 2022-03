Nadie responde, por Jorge Bruce

Anoche llegamos al Jorge Chávez en un vuelo internacional de Panamá (no de Francia o EE. UU., sino de otro país latinoamericano, recalco). El avión se estacionó y los pasajeros cansados —era pasada la medianoche— nos paramos a esperar con nuestros bultos que abrieran la puerta para seguir con el viacrucis de migraciones. Pasaban los minutos y nada. La espera se prolongó hasta hacerse insostenible. Los pasajeros, agotados y resignados, aguardábamos. Habrían pasado cerca de 30 minutos cuando se escucha la voz del capitán: “Señores pasajeros, estamos esperando que abran la puerta del avión, pero nadie responde en el aeropuerto Jorge Chávez”.

En los miles de vuelos en los que me ha tocado ser pasajero en múltiples destinos, jamás había escuchado algo así. Intenté encontrarle un sentido a la situación, en plan estoico a lo Epicteto o Marco Aurelio, pero estaba tan cansado — nos habíamos trasladado desde otro lugar en Panamá hasta el aeropuerto de Tocumen— que no se me ocurría nada. En el país centroamericano todo había transcurrido sobre ruedas. El aterrizaje en el Perú se estaba convirtiendo, minuto a minuto, en esos momentos tan frustrantes en los que uno procura extraer alguna enseñanza de lo que estaba viviendo.

La verdad que la tranquilidad (o pasividad) de los otros pasajeros me dejaba perplejo. Cierto, no se podía hacer gran cosa. Pero eso ya era parte de la lección: en el Perú la palabra adaptación es más polisémica que en otros países. Puede significar muchas cosas distintas. Desde esperar como los personajes de Godot, la pieza maestra de Beckett, algo que acaso nunca llegue, hasta saber que aquí las cosas son así y no tiene caso impacientarse.

Recién a la mañana siguiente —hoy— se me ocurrió pensar que lo sucedido podía interpretarse como una alegoría del Perú en esta época. El avión tiene piloto, a diferencia de la comedia en la que carece de uno, pero el aeropuerto ha sido víctima del apocalipsis zombi: no queda nadie. Por lo tanto, el desgobierno impera, tal como lo vemos a diario. Esto trae consecuencias en cascada. Desde los ministros y congresistas, hasta la policía y serenazgo. Y los ciudadanos de a pie, por supuesto. Cuando la torre de control está desocupada, como sucede con el gobierno de Castillo, el TC falla como su ideología —no la ley— manda.

Sin embargo, hasta en las películas posapocalípticas, siempre hay quienes intentan crear un orden que enfrente al caos. Alguien responde.