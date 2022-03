Justicia, solo la que me gusta, por Mirko Lauer

Es notable la manera como en el Perú, y sobre todo en su ruedo político, se descalifica al 100% las sentencias de las que se discrepa, y por extensión a todo el sistema de la justicia. Los políticos discrepantes suelen acusarlo de estar politizado. Algo que nunca se dice cuando la sentencia es a favor de la posición del político.

Un ejemplo muy cercano acaba de darse frente al fallo del Tribunal Constitucional proindulto de Alberto Fujimori. Pedro Castillo lo ha considerado síntoma de una “crisis institucional” (¡). Por su parte Aníbal Torres ha expresado su deseo de desaparecer al TC de plano. Mensajes a todo el sistema de justicia peruano.

Rechazar el fallo que nos resulta desfavorable por algún motivo es perfectamente humano, y para eso existe la posibilidad de acudir a más de una instancia. Además está el proverbial derecho al pataleo. Pero la de los políticos es una situación especial, por el especial peso que el gremio tiene, incluso en lo judicial mismo.

Pero al mismo tiempo es preciso considerar que el resultado final de las causas célebres siempre es parte del debate político, y puede definir sus campos por un largo tiempo. Pero para empezar a debatir, es necesario primero acatar, en los hechos o en la opinión, personal o colectiva, una decisión públicamente expresada.

Pero célebre o no la causa, hay quienes ya se han acostumbrado a despotricar de todo dictamen que no les guste. Los argumentos suelen ser similares: la decisión está politizada, o es fruto de la corrupción. No sorprende, entonces, que algunos jueces, aun siendo probos, se inclinen por el estado mayoritario de la opinión pública.

Debemos asumir desde ahora que la disputa en torno a la liberación de Fujimori se va a prolongar. De un lado hacia instancias internacionales, y de otro hacia el activismo. Cómo se conduzca el excarcelado una vez libre tendrá mucho que ver con el desarrollo de su caso en el exterior, y de las políticas fronteras adentro.

Las figuras políticas y los ciudadanos en general que descalifican de plano el actual dictamen del TC pierden autoridad para discrepar públicamente de futuros dictámenes. Quedan como verdaderas, y convenidas, veletas judiciales. ¿Pensará Castillo que le espera un futuro de dictámenes favorables en el TC?