Retroceder y volver a empujar la piedra, por Paula Távara

Según la mitología griega, Sísifo, castigado por Zeus, es sentenciado a empujar una pesada piedra hacia la cima de una empinada montaña, pero cada vez que está a punto de llegar, la piedra cae hasta la base y Sísifo tiene que volver a subirla, una y otra y otra vez.

La política peruana es tantas veces nuestra piedra gigante… Su institucionalidad y reforma son la montaña, y nosotros y nosotras, millones de Sísifos intentando una y otra vez que las cosas mejoren: elegir mejor, tener mejores servicios públicos, mejor representación… que la justicia funcione al fin. Pero semana a semana, en una sucesión de crisis interminables, la piedra cae.

Habíamos logrado algunas reformas políticas para mejorar la calidad de la representación, y las bancadas parlamentarias –bajo los intereses de sus partidos– las van desintegrando poco a poco.

Teníamos algunas islas de eficiencia en el Ejecutivo y un conjunto de servidoras y servidores públicos de gran valía que lograban, a pesar de todo, que nuestro Estado avanzase al menos en algunos temas básicos. Pero nombramientos de altos cargos cuestionables y el acoso de quienes no entienden de mérito o capacidad están poco a poco expulsándoles del Ejecutivo. Para pérdida de todos y todas.

Y, pese a todo, también podíamos decir que habíamos logrado expandir algún nivel de compromiso con la justicia en los casos vinculados al Conflicto Armado Interno, a las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de las víctimas y sus familiares. Pero el jueves, el fallo del Tribunal Constitucional sobre el indulto a Alberto Fujimori regresó nuestra piedra nuevamente atrás. Al 2017 para ser exactos.

Siendo el peruano, como bien dice la abogada Úrsula Indacochea, “uno de los pocos casos en el mundo, donde un sistema de justicia ha mostrado que es capaz de investigar y juzgar crímenes atroces”, estamos perdiendo ese ejemplo en base a un indulto irregular.

Porque es eso lo que nos hace retroceder, el validar un indulto que se dio a cambio de prebendas y no por reales motivos humanitarios ni bajo los procedimientos regulares. Un indulto que fue canjeado por votos contra la vacancia, aunque de poco y nada sirviese a sus implicados en el tiempo.

Más allá de la sentencia del TC en términos legales –la misma que corresponderá a los y las abogadas revisar–, creo que debemos plantearnos qué estamos instaurando en el imaginario colectivo en torno a la justicia y en torno al rol de los órganos de justicia.

Pero, además, la reacción tibia del Gobierno hace pensar en más cálculos políticos de inmediatez y sobrevivencia que en compromisos con la justicia, los derechos humanos y la institucionalidad. Que no le debemos pedir peras al olmo ha quedado claro en estos meses de gobierno, pero sí podríamos esperar que el Ejecutivo (como figura presidencial más allá de la persona que la encarna) se comprometa con enmendar los errores e injusticias que de su seno han surgido, y para ello hace falta más que un tuit inconsistente.

Un cuento que oí hace unos días habla de un colibrí que intenta con su pequeño pico lanzar agua y apagar un gran incendio en el bosque. Cuando el resto de animales, que huyen, preguntan por qué lo sigue intentando si es obvio que no lo logrará, responde desfalleciente “porque es mi hogar, ¿cómo podría no hacerlo?”. Quizás por ello, porque ¿cómo podrían no hacerlo?, unos miles de personas volvieron el jueves a las calles, despertando del hartazgo y la resignación para abrazar una vez más a las víctimas y pedir justicia, incluso si quizás no la consiguen. Quizás por ello toca seguir empujando la piedra, esperando llegar alguna vez a la cima.

(Nota: no dejen de ir a ver Acción Creación, un espectáculo de François Vallaeys y Dirck Pajares en el Teatro Municipal. Espectáculo lleno de historias para seguir creyendo).