Prevención de desastres, por Santiago Dammert

El trágico derrumbe acaecido en Pataz es un caso más del impacto de la falta de planificación urbana y territorial en las vidas de personas reales.

Cuando los distintos niveles de gobierno (ya sea nacional, regional o local) se rehúsan a planificar el territorio y proveer servicios públicos, y optan en vez por estrategias como la titulación de tierras en zonas de riesgo, esto tiene un impacto tangible y real, como el que hemos visto en los últimos días.

Hace unas semanas, el Gobierno anunció que daría títulos de propiedad a los dueños de construcciones informales en zonas de riesgo. La idea sería que los mismos propietarios se encarguen de mitigar los riesgos de vivir en zonas expuestas a desastres naturales o con baja calidad de suelo. Esta propuesta no solo es irresponsable, sino que no guarda ninguna relación con la realidad de quienes viven en construcciones precarias, y claramente no están en posición de invertir lo necesario para que sus viviendas sean estructuralmente seguras.

Además, exime al Estado de cumplir con su labor de planificación y provisión de vivienda, y traslada esa responsabilidad a los integrantes más pobres de nuestra sociedad. De esta manera, se evita cualquier tipo de respuesta colectiva frente a la falta de vivienda digna y segura.