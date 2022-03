Viraje a la derecha para frenar el golpe, por Sinesio López

La ultraderecha busca acelerar el golpe de Estado (vacancia), esta vez con el apoyo de la centro-derecha, apelando a causales arbitrarias e inconstitucionales. Muchas de ellas son tontas, propias de analfabetos políticos. Castillo responde con un mensaje de centro-derecha (que abandona el programa de cambios del Bicentenario), deja afuera a la izquierda y busca aislar a la ultraderecha política y mediática. La centro-derecha está en disputa. ¿Quién la ganará?

¿La respuesta centro-derechista de Castillo acaba con los intentos golpistas de la vacancia? No. La ultraderecha seguirá insistiendo con la vacancia o con cualquier tipo de golpe de Estado. Ella cree que las elites criollas están predestinadas a gobernar y los demás, a obedecer. No aceptan la alternancia en el poder, salvo la que se da entre ellas. El Perú ha tenido y tiene las peores elites criollas de América Latina.

¿Logrará la estabilidad política el mensaje centro-derechista de Castillo? Depende. Si gana la centro-derecha y aísla a la ultraderecha podría lograr una estabilidad política temporal. ¿Qué tendría que hacer para ganarla? Tendría que asumir un liderazgo con una clara agenda de gobierno, cambiar a parte del gabinete y dar cabida a más cuadros de la centro-derecha. Tendría que completar su viraje político a la derecha.

Si se logra una cierta estabilidad política temporal, ¿la nueva coalición centro-derechista podría enfrentar y resolver las múltiples crisis que vive el Perú? No. La crisis es muy compleja y profunda. Es política, económica y moral. Además del agotamiento del modelo neoliberal y de la corrupción sistémica, el Perú tiene un sistema político que no funciona (colapso de la representación política y trabazón de la forma de gobierno), un régimen político asimétrico organizado para favorecer al mercado y a los grandes empresarios en desmedro del Estado, la sociedad y los ciudadanos y un Estado inepto y casi fallido, con poca o nula capacidad para atender las funciones que tiene.

¿Qué pasa si Castillo no gana la centro-derecha para formar una coalición de gobierno? No habría estabilidad política y los intentos de golpe (vacancia) se intensificarían. ¿Qué podría hacer Castillo en esa situación? No le quedaría otra cosa que plantear elecciones generales adelantadas para que se vayan todos. Tendría que apelar al pueblo soberano para que resuelva lo que los actores institucionales (“partidos”, Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial) no pueden resolver y exigir nuevas reglas de juego, especialmente una profunda reforma política, para que los ciudadanos puedan elegir a sus mejores representantes.

La convocatoria a elecciones generales adelantadas abre las puertas a un proceso constituyente y destituyente. Habría llegado la hora de La Razón Política, como dice Nicolás Lynch en un nuevo libro que acaba de publicar y que ha sido dedicado a Gustavo Mohme Llona, un líder socialista democrático, fundador de La República.