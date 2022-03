Violencia normalizada, por Lucia Solis

Cuando #PerúPaísdeVioladores se viralizó en redes sociales, la reacción de quienes se sentían ofendidos por este hashtag fue inmediata. Incluso, en el Congreso, se abrió una investigación contra las dos parlamentarias que lo compartieron y defendieron. Los que se escandalizaron no entendían que, con este mensaje, se buscaba conscientizar sobre el machismo y la indolencia normalizada en todas las estructuras de la sociedad peruana hacia las víctimas de violaciones sexuales.

Ninguno de los más reaccionarios ha emitido pronunciamiento alguno cuando, por ejemplo, ha habido casos de mujeres abusadas sexualmente por los mismos policías a los que acudieron a denunciar un abuso previo. ¿Les parece normal que a las mujeres que sobreviven a abusos sexuales se les cuestione sobre su ropa, cuántos tragos habían tomado o qué hacían caminando solas? Todo está podrido. Por eso, el mensaje #PerúPaísdeVioladores se refiere a los abusadores, sí; pero también, y principalmente, habla de un sistema que legitima la señalización, culpabilización y revictimización de las sobrevivientes.

¿Cómo es que no hay reparos en afirmar que la delincuencia en el Perú llega a niveles inéditos y que te matan por un teléfono, pero se abren hasta procesos éticos a quienes advierten que a las mujeres se nos agrede, se nos viola y se nos mata frente a la indiferencia del Estado? ¿Por qué nadie duda si una persona denuncia un robo pero saltan todas las alarmas cuando una mujer acusa a un hombre, su esposo por ejemplo, de agredirla física, psicológicamente y hasta de abandonar a sus hijos? Porque vivimos, también, en un #PerúPaísdeAgresores que ha normalizado la violencia de género y la minimización de cualquier denuncia. ‘’No hay sentencia’', ‘’Se archivó'’, dicen.

Pero, ¿qué resolución esperan en el país de abogados y jueces que justifican la violación a una mujer por llevar calzón rojo o porque le gustaba la vida social? ¿Qué prentenden si a Arlette Contreras la señalaron por haber ido voluntariamente al hotel en el que Adriano Pozo la golpeó? ¿Qué esperan si ni los gritos desesperados de Jéssica Tejeda lograron que la policía de la Comisaría San Cayetano, en El Agustino, se muevan los 159 metros que los separaba de la casa donde ocurrió, finalmente, el feminicidio? ¿Cómo se puede demostrar una situación de acoso si ni las víctimas saben reconocerlo por no recibir una educación sexual integral? ¿De qué ‘’escuchemos las dos partes’' hablan si, al final, la inocencia de agresores y violadores se negocia por teléfono como hizo Hinostroza? ¿Por qué el argumento es ‘’una denuncia le puede arruinar la carrera’' si semanas después es presentado como nuevo fichaje estrella en uno de los principales equipos de fútbol del país. ¿Por qué, ante otras opciones, elegimos a quien fue señalado por cometer violencia de género?

Quizás porque no es tan importante; o porque se priorizan los goles a los golpes originados por la violencia machista. ‘’Yo me fijo en lo futbolístico’', ‘’Es un asunto privado’', ‘’De ese tema no hablo’', dicen también. No comprenden el rol tan importante que tienen en la formación de tantos niños, niñas y adolescentes que ven en esos hombres pateando a la pelota ejemplos y modelos a seguir. Andy Polo, acusado de perpetrar violencia física y psicológica a su ex pareja Génessis Alarcón, ya fue anunciado como nuevo jugador de Universitario y las hinchas cremas, con carteles en mano, se han manifestado: ‘’Un caso archivado es un agresor liberado’', ‘’Ningún jugador es más importante que los valores e historia del club’', ‘’No quiero agresores ni en tribuna ni usando uniforme en la cancha’'.

La violencia de género no es un asunto privado porque lo personal, cuando ocurre a todas y de forma estructural, es político. No se puede anteponer el fútbol a la lucha activa de mujeres y disidencias para ser consideradas personas sujetas de derechos. La consigna feminista no es contra un nombre, es contra quienes premian a los agresores, los que dan la espalda a las víctimas; es contra quienes, con sus acciones, refuerzan las bases de la violencia machista.