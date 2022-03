La conciencia cochina, por Jorge Bruce

Los lapsus lingüísticos fueron analizados por Freud en su Psicopatología de la vida cotidiana (1901). “Casi en todos los casos se dice lo contrario de lo que se quiere decir”. El ejemplo más reciente es el de Beder Camacho, asesor del presidente Castillo, a quien la fiscalía investiga en el caso llamado “Los asesores en la sombra”. Mientras daba declaraciones sobre su trayectoria, aseguró: “Yo tengo mi consciencia cochin… perdón, limpia”. Los políticos o quienes ocupan cargos públicos están más expuestos, por razones evidentes, a cometer lo que Freud también denominaba actos fallidos.

Sin embargo, esta época diera la impresión de ser particularmente prolífica en esas irrupciones de lo inconsciente. Keiko Fujimori aseguró que “los aportes que recibió FP son de fuente ilícita”. George Forsyth declaró, en relación a lo que pensaba hacer respecto de la delincuencia: “voy a crear una verga… una red de inteligencia.

En enero del 2022, César Acuña se sumó a este concierto de sinceridades inopinadas y aseguró: “todo lo que he logrado es de forma ilícita”. El propio presidente Castillo, en uno de sus discursos de candidatura, se dirigió a sus paisanos de Chota: “donde no solo hemos contribuido al terrorismo”. Y ya presidente, a raíz del desastre ecológico causado por Repsol: “Acá no podemos reunir… rehuir responsabilidades”. Freud acotaría: “La represión de una intención de decir alguna cosa constituye la condición indispensable de un lapsus”.

Acaso su proliferación en el espacio público sea un indicador potente, una suerte de diagnóstico de la patología política que nos arrebata la esperanza. No es un problema personal, claro está. Sin la reforma política —y más bien con la contrarreforma en marcha— es muy poco lo que se puede hacer. Acaso registrar estos lapsus sea una manera de, por lo menos, reírnos de esos personajes que nos mantienen en vilo por su incapacidad de poner el interés común por encima del suyo. O los de su parcialidad.

