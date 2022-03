¿Quién dijo détox?, por Sandro Mairata

¿Quién dijo détox? se publicita como una comedia, lo cierto es que se trata de un filme con elementos de drama legal que aprovecha el conflicto por una marca ficticia de productos naturales (llamada precisamente ¿Quién dijo détox?) para crear un universo femenino de aristas múltiples.

El primer reparo viene en la forma del casting. Se reincide en actores predominantemente blancos que seguro se podrán explicar por los roles (estudios de abogados, gente con dinero), pero que refuerzan estereotipos y se priva una vez más de oportunidades de mostrar la diversidad peruana.

La directora debutante Rosa María Santisteban provee el contrapeso con la joven Ximena Rodríguez, actriz con síndrome de Down, quien interpreta a Ximena, hermana de Constanza o Connie (Luciana Blomberg), la protagonista de la historia, y con José Dammert, quien interpreta a Tito, hermano de Connie y Ximena. Tito es un personaje LGTB que da el toque de humor con respeto a su identidad.

Connie es una asociada en un bufete al mando de la exigente Romina (Jimena Lindo), abogada consumada. Connie y Romina se fajan duro por la cuenta de ¿Quién dijo détox?, una línea de productos naturales propiedad de Tatiana (Maju Mantilla), pero que también está en la mira de Camucha (Korina Rivadeneira), gestora de una corporación rival y quien además tiene asuntos personales con Romina.

¿Quién dijo détox? no tiene gags ni escenas destinadas a robarnos carcajadas; es una exposición de las tensiones, rivalidades y competencias entre mujeres duras (Camucha y Romina) y la historia de cómo una junior (Connie) aprende a hacerse una como ellas. Santisteban elimina toda presencia masculina innecesaria (si las mujeres tienen pareja, no las vemos). Connie es cortejada por dos galanes que no dejan bien al género.

Lindo es el pivote del filme, su presencia proyecta las motivaciones de mentora y casi madre sobre Connie. Rivadeneira no está mal como la “villana-villana” versus la “villana-buena-en-el-fondo” de Lindo, y la forma de presentar su cuerpo durante todo el filme contrapone a la “exitosa por talento” (Lindo) y la “exitosa por belleza” (Rivadeneira), aunque Santisteban aclara que ambas tienen un poco de lo otro. Blomberg hace un buen rol moviéndose entre los fuegos de un guion que, sin embargo, se queda corto en la escena de la gran revelación legal.

Santisteban le da un acabado personal al filme con base en una fotografía llena de filtros, tonos opacos y movimientos de cámaras sutiles inusuales en este tipo de producciones, aunque se nota las concesiones que tuvo que hacer con su guion. La prueba es la típica (e insoportable) escena final de un gran baile en una fiesta nocturna. Eliminar este recurso de nuestras películas masivas es un tema pendiente de discusión.❖

Hable con ellas. Luciana Blomberg, Jimena Lindo y Korina Rivadeneira en una cinta con visos de drama legal. Foto: difusión

