Criptomonedas en tiempos de guerra (I), por Ragi Burhum

En columnas anteriores hemos hablado brevemente sobre criptomonedas como bitcoin (BTC), stablecoins, y la facilidad y rapidez con la que se pueden hacer transferencias mundialmente usando entidades centralizadas (centralized exchanges) o directamente de persona a persona (P2P). Aun así, no hemos hablado sobre la filosofía detrás de su creación y emisión. Conceptualmente podemos dividir las criptomonedas en 2 tipos:

○ Emisión por entidad centralizada: Las que son creadas por una entidad específica. Los stablecoins son buenos ejemplos.

○ Emisión descentralizada: Son creadas por una red distribuida de computadoras que ninguna entidad individual controla.

Quien controla la creación de una moneda tiene obviamente un poder sobre ella. En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, veamos las sanciones impuestas por Europa y EEUU al sistema financiero ruso:

- Visa, Mastercard y Paypal dejaron de procesar pagos para Rusia. Los bancos rusos no pueden crear tarjetas (de débito o crédito) que funcionen fuera de su país y viceversa.

- Swift, el sistema de mensajería bancaria más popular del mundo y vital para transferencias internacionales de dinero, ha cesado operaciones en Rusia.

- En suelo ruso está prohibida la venta de monedas extranjeras.