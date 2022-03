Un momento zeitenwende en el mundo, por Augusto Álvarez Rodrich

Dos semanas después de lanzar su brutal invasión a Ucrania, Vladimir Putin está empantanado en una guerra en la que le es cada vez más difícil avanzar, pero en la que ya no puede retroceder pues con su criminal decisión ha trastocado de manera irreversible el orden mundial, en lo que parece ser un cambio de era.

La invasión rusa en Ucrania es la agresión no provocada más violenta en Europa desde 1939, la mayor acción militar en ese continente desde 1945 y, según Felipe Gonzales, el hecho más relevante en esa parte del mundo desde la caída del muro de Berlín.

Pero la intrusión no resultó como Putin esperó. Sus tropas no están teniendo la capacidad de consolidarla, en gran parte porque no contó con la respuesta conmovedora del pueblo ucraniano, que no alcanza para sacar al invasor, pero sí para impedir su triunfo.

“Mientras Rusia se hunde, el contraste con el presidente de al lado es evidente. Putin está aislado y moralmente muerto. El Sr. Zelensky es un hombre común valiente que ha unido a su pueblo y al mundo”, señala The Economist en su último editorial en el que sustenta, con razón, que, en medio de su entrampamiento, el dictador ruso se está convirtiendo, dentro de su país, en un Stalin siglo XXI que recurre a la mentira, violencia y paranoia.

El bloqueo económico a Rusia está asfixiando a su población y endureciendo a Putin, quien amenaza con una respuesta nuclear a quienes obstaculicen su sueño criminal que es una pesadilla para el mundo, a la vez de establecer una pena de 15 años de cárcel para los periodistas que no repitan su versión de esta guerra y de sus consecuencias.

El mundo ha cambiado por la decisión del autócrata ruso, y una expresión de ello es algo que no se veía desde hace seis décadas: una inversión en defensa en Alemania de 100,000 millones de euros, justificada por su nuevo canciller Olaf Scholz en que la invasión de Ucrania implica una Zeitenwende, un nombre femenino que significa inflexión, parteaguas, nueva era, cambio de época.

Y mientras eso ocurre en el mundo, buena parte de la izquierda peruana sigue atrapada en su misma era, sin poder condenar a Rusia, y, eso sí, preocupadísima por la situación en Yemen.

