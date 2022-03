En la repetición no está el gusto, por Pedro Castro Balmaceda

De la docena de candidatos que postulan, tentando al destino, para gobernar la región Piura deberíamos separar, o al menos intentar hacerlo, a los que fueron en su momento autoridades o funcionarios y que no terminaron con éxito o fueron cuestionados e investigados por diversos motivos. Acá no aplican las frases cliché “más vale malo conocido que bueno por conocer” , simplemente no podemos admitir que exautoridades que permitieron que nuestra región siga inmersa en el olvido, en la precariedad y en la corrupción, vuelvan a intentar gobernarnos, como si los piuranos tuviésemos memoria selectiva o fuésemos unos tontos consumados.

Entre los candidatos más conocidos —pero no necesariamente ilustres— por haber sido autoridades en anteriores gestiones tenemos al excongresista fujimorista Mártires Lizana Santos, recordado por su voto de blindaje al exjuez supremo y presunto líder de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, César Hinostroza. Javier Atkins Lerggios, exgobernador de Piura, condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, quien postula a la alcaldía por Podemos Perú. Y, por último, tenemos al exgobernador Reynaldo Hilbck Guzmán, quien afronta una investigación por el presunto delito de colusión y negociación incompatible a favor de la contratista brasileña Camargo y Correa cuando se desempeñó como presidente del Directorio del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP).

Según la tesis fiscal, habría existido un presunto acuerdo colusorio entre funcionarios del PEIHAP (que presidía Hilbck) y el gobierno regional (que presidía Atkins) con los representantes de Camargo y Correa para beneficiarla con ejecuciones de obras, generando sobrecostos y gastos a favor de la constructora por un monto de 75 millones de soles.