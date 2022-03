Una propuesta indecente, ¿o no?, por Mirko Lauer

Venezuela podría estar camino de convertirse en el alma de una fiesta petrolera. Por lo pronto funcionarios estadounidenses se han reunido con el gobierno de Caracas para considerar importaciones de crudo venezolano, para reemplazar el crudo ruso bloqueado por las sanciones. El barril ya está bordeando los US$160 (Caracas pide US$80).

La petrolera Chevron acaba de pedir a la administración Biden permiso para importar petróleo de Venezuela, como amortización de la deuda que le tiene PDVSA. Ni Caracas ni Washington han declarado sobre el tema, que incluiría menos sanciones a Venezuela. Es de suponer que Moscú vería un arreglo así como una movida desleal.

Nicolás Maduro no solo ha venido siendo un socio político de Vladimir Putin, sino además un asiduo cliente de armas rusas. Un acuerdo con Chevron no solo lo ayudaría a reducir su enorme deuda externa, sino también a encontrar un mercado importante de refinerías adecuadas a su crudo. En Rusia no necesitan importar petróleo, y hoy menos que antes.

La visita de los funcionarios de Washington puede significar para Caracas una oportunidad de recuperarse algo en lo económico y, con la interesada ayuda imperialista, empezar a salir del aislamiento en que se encuentra. Si este volteretazo petrolero se concreta, tendrá algo de sinsabor para Moscú.

Aunque una buena nota para un país satélite siempre puede tener un lado positivo para el país central. No dudemos que toda ventaja para Venezuela será compartida por Cuba, siempre necesitada de combustible. Quien sabe un Maduro levemente apóstata, con algo de alivio yanqui, termine adelantando la causa rusa en América Latina.

La situación es fluida. Todavía en enero la Cancillería rusa amenazaba con despachar pertrechos militares a Venezuela y Cuba, como parte del conflicto con EE. UU. en torno a Ucrania. Hoy Maduro tiene la posibilidad de usar las sanciones de Washington a Rusia para sacudirse de las que lo atenazan a él.

En medio de todo esto la iniciativa del grupo de Lima, establecido en el 2017, terminó resultando una suerte de ejercicio en geopolítica arcaica. Pero no es que el problema democrático y humanitario se haya esfumado de Venezuela; solo ha sido reemplazado por el pragmatismo de los Estados. Así, Maduro va camino de volverse una ficha en la negociación final en torno a Ucrania.