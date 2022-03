¿Orgullo… femenino?, por Maritza Espinoza

Lo siento, pero hoy que tanto se habla del orgullo de ser mujer, no se me ocurre una razón para sentirlo. ¿Cómo podría estar orgullosa de una característica que me dio la casualidad, como ser bajita, tener la piel morena o los pies pequeños? ¿Puede estar un gato orgulloso de ser gato o una paloma de ser paloma?

Quisiera decir algo memorable, como que soy mejor ser humano por el hecho de ser mujer. Y no es verdad. Soy el ser humano que soy (espero que no peor que muchos) por la suma de mis características genéticas, mi educación, mis vivencias y, sobre todo, por mi voluntad personal para mandar al cuerno los estereotipos de lo femenino para vivir a mi aire.

Podría decir, sí, que me siento orgullosa de ciertas mujeres . Primero, de las de mi entorno. De mi madre que, pese a la cárcel patriarcal en la que creció, pudo criar a dos hijas que nunca se disminuyeron ante nadie. De mi hija, a quien crié sin tabúes ni limitaciones, y que domina sus miedos con una sonrisa de niña y una voluntad de hierro.

También me siento orgullosa de esas millones de mujeres que construyeron este mundo en el que, aunque todavía tenemos grandes desventajas, la mayoría de nosotras puede soñar con ser lo que quiera ser en la vida y luchar por cumplir su sueño, por alto que este sea.

Y no hablo solo de esas locas maravillosas que pelearon por el sufragio femenino, por la libertad sexual, por la remuneración igualitaria y por no usar sostén. También de las que, desde el anonimato de sus patios y cocinas, formaron mejores seres humanos. Las que enseñaron a sus hijas que el valor de una mujer no está entre las piernas sino entre las sienes, y a sus hijos, que ellos también debían saber coser, saber barrer, saber cocinar y, sobre todo, saber abrir la puerta para jugar.