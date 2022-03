Pronósticos de la guerra, por Mirko Lauer

La guerra de Ucrania se está convirtiendo en otra cosa, dice Francis Fukuyama en el Financial Times. El fin de la historia que él vaticinó, sin éxito, ahora es más bien el ocaso del pensamiento liberal en el mundo, con tiranos conservadores y prepotentes a la Vladimir Putin por todas partes.

Mucho de esto lo adelantó Immanuel Wallerstein a fines de los 90 (The Collapse of Liberalism) al advertir que el fin de la URSS había sido también el inicio de una crisis para las ideas liberales lanzadas por la Revolución Francesa. El sistema soviético no defendía al liberalismo, pero sí se sentía parte de la alianza antiderechista.

Lo que están enfrentando hoy los EE. UU., la Unión Europea y otras democracias liberales del mundo es un conflicto con ideas muy anteriores a la guerra de Ucrania, afirma Fukuyama. Ideas ubicadas en, o cercanas a, discursos populistas cuyo signo ideológico es la prepotencia.

Algo antes de Wallerstein los planteamientos de Jean-François Lyotard, quien percibe un fracaso de la modernidad, anuncian, en la condición posmoderna, una crisis de la racionalidad. Lo cual puede ser visto como la indispensable antesala del auge populista que empezamos a vivir.

Como ocurrió con las ideas del siglo XVIII francés, las nuevas, por así llamarlas, ideas del despotismo capitalista, privado o estatal, se vienen instalando en países de todo tamaño. Frente a esto la invasión de Ucrania funciona como una gran vitrina de lo que es el siglo XXI.

Quizás estas ideas nos pueden ayudar a entender algo mejor lo que viene sucediendo en el Perú, comenzando por su gremio político y su electorado, ambos cada vez más alejados del liberalismo. Sabemos de qué se alejan, ¿pero hacia dónde se dirigen?

Sin embargo hay algunas respuestas para la anterior pregunta. Si el país se aleja del liberalismo, entonces es muy probable que avance hacia el populismo autoritario. Por momentos da la impresión que casi cualquiera de los sectores políticos hoy en pugna nos podría llevar por ese camino.

Es, pues, de suma importancia seguir el debate en torno a las posibles consecuencias de la guerra en Ucrania. Estamos lejos del teatro de operaciones. Pero también lo hemos estado de otros grandes acontecimientos de impacto en el mundo, para bien o para mal.