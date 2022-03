Mujer y heroína

Eduardo Ugarte

Periodista

Una recomendación internacional respecto a hoy dice: “Hay muchas formas de participar en este día tan especial. Únete al desafío del Día de la Mujer , comparte en redes sociales el nombre de una calle de tu ciudad que lleve el nombre de una mujer, o visibiliza la historia de alguna mujer que haya logrado un reto importante…” y creo que el domingo y ayer ha cumplido este diario al visibilizar a Crhiss Díaz Montoya, la consejera de Camaná que arriesgó su vida como agente especial voluntaria y puso al descubierto la corruptela presidida por el gobernador Elmer Cáceres Llica, tema de la esclarecedora y justa crónica sobre ella de Juan Carlos Soto.

Tal vez hoy no se le celebrará por su valentía de mujer, como tampoco quizás se haga el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción , y nadie se acercará al pequeño departamento en no se sabe qué lugar del Perú, donde la ha ubicado la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos Protegidos (Udavip) y vive con su madre, que “se angustia cuando sale a alguna calle de esta extraña ciudad donde viven, demora y no contesta el teléfono. Teme que le pase algo.”, pues, aunque están detenidos los implicados en la corrupción que ella ayudó a denunciar, no olvida las amenazas de venganza.

Aprendió a ser agente sola con un celular por arma que se adhería al pecho en las reuniones, almacenando cientos de grabaciones de ´los negociados´. “ Tenía miedo a ser descubierta, a que le peguen, a que la lancen del cuarto piso del edificio del GRA . A veces no atendía las conversaciones. Su mente iba a mil, ideando planes de escape por si la pillaban… otras veces las grabaciones tenían un audio pésimo o las invadía la música de un parlante inoportuno. En la Policía la gritaban por ello. Dedicó dos años de su vida a esa misión. Cuando tenía pruebas llegaba a la sede policial en un skate y cubierta con una capucha.” En descripción de J. C. Soto.

Tenía 23 años cuando juró el cargo “para acabar con esa maldita corrupción”, y luego que ha cumplido, obliga a celebrarla hoy como mujer por su día y heroína por su lealtad con Arequipa. Tal vez los beneficiarios de este triunfo moral al denunciar la corrupción en el Gobierno Regional no sepan valorarla ni agradecerle, y con su silencio prolonguen la incomprensión de su acción desalentando imitarla, aunque “valió la pena, lo hice por el Perú y por Arequipa, para que los corruptos no sigan robando.” Desde esta columna la saludamos y la consideramos una inspiración para los jóvenes y para cualquiera, hombre o mujer, que quiera cambiar al país, como ella lo hizo en el GRA.