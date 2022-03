¿La menos mala de las salidas?, por Hernán Chaparro

Por: Hernán Chaparro, psicólogo social, Facultad de Comunicación, Universidad de Lima.

En el Perú existía cierto nivel de simpatía partidaria que se ha venido deteriorando con el tiempo. Un tercio de la población decía en el 2011 que se sentía cercana a algún partido, pero en el 2020 este número fue de solo 12%, según el Barómetro de las Américas. Eso, traducido al comportamiento electoral, ha terminado en la lógica de votar por el mal menor.

La situación es tan precaria que ya no solo estamos eligiendo al menos malo de los candidatos. Frente a la crisis actual, el debate se centra en ver cuál es la menos mala de las salidas: ¿la censura a los ministros? ¿La renuncia del presidente? ¿La vacancia? ¿Alguna modalidad de adelanto de elecciones? Los deseos se guardan en el cajón, para un mejor momento. Una barrera que parece, por ahora, infranqueable es que el Ejecutivo está logrando mantener los famosos 44 votos a su favor en el hemiciclo. No blindan contra el desprestigio y la pérdida de capital político de los implicados, pero sí les permite seguir gobernando… y, junto con los congresistas, seguir gestionando sus intereses. Nadie sabe cómo será el desenlace, pero muy pocos creen que el Gobierno se sostendrá hasta las próximas elecciones. Si la interrupción del mandato presidencial, sin reforma política sustancial, es una posibilidad, hay que examinar los derroteros que hoy se avistan. Siempre en la lógica de pensar en la menos mala de las alternativas realmente existentes, la pregunta es si un supuesto gobierno de la actual vicepresidenta, Dina Boluarte, sería una posibilidad menos mala que la de convocar elecciones presidenciales o generales.

Un gobierno de Boluarte no tendría el apoyo de los grupos más radicales de izquierda y derecha hoy en el Congreso. Necesitaría aliados de quienes, más por un ejercicio clasificatorio que por su identidad programática o ideológica, llamamos de centro. Pero tampoco es probable que Acción Popular o APP estén muy interesados en sostener una alternativa tambaleante que significaría más costos que beneficios. Además, a juzgar por el tipo de apoyo que han venido dando personajes como los llamados “niños” de Acción Popular, los acuerdos poco tendrían que ver con el bien colectivo. Un gabinete con personas de consenso general sería una alternativa, pero no es seguro que esto sea viable o sostenible. Sin embargo, es una posibilidad.

Si la continuidad de Boluarte no fuese posible, la discusión es sobre el carácter de la convocatoria a elecciones. ¿Hay algo que motive una reforma conveniente para el país y a la vez satisfaga los apetitos de quienes pueblan hoy los partidos? Puede que la respuesta esté en la reelección congresal, y en general, de los cargos en gobiernos subnacionales. En su momento, Rosa María Palacios planteó esta alternativa y sería bueno retomar su evaluación. El 85% se manifestó en el referéndum a favor de la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios. La reelección no gozará de apoyo popular, pero sí es beneficiosa. En todo caso, cosas más impopulares ya aprobaron. Permite ganar experiencia en la gestión pública y da la posibilidad al elector de renovar la confianza en el buen gestor y sancionar al que no da la talla. Ya hay bastantes incentivos para los corruptos y casi nada para los bien intencionados. En los hechos, la reelección es cada vez más baja, fue de 43% para el período 2001-2006 y bajó a 27% en elecciones del 2016. Para los actuales congresistas sería una forma de resolver el probable rechazo popular a una convocatoria de solo elecciones presidenciales. Una manera de evitar el gatillo que dispare la contenida protesta ciudadana a la vez que les daría la oportunidad de continuar con sus aspiraciones. De ser el caso entonces, otra salida sería que se pueda reelegir congresistas y convocar a elecciones generales. Luego, que los bien intencionados se animen a postular y que el pueblo decida.