Federico Rosado

Docente

Nunca hemos sido parte del mundo. Citando a Ciro Alegría: “el mundo es ancho y ajeno” . Lo internacional apenas ha sido lo anecdótico. Bastaría recordar la sección de un diario denominada “locomundo”.

En ella los países nos eran cercanos por noticias como: “ Ovnis eran chupacabras” (México), “Perro habla tres idiomas” (Hungría), “Batman del pueblo necesita cambiar de traje” (Portugal).

En los medios convencionales (radio, televisión, prensa) los peruanos más sabemos del Real Madrid, PSG, Messi, Cristiano Ronaldo, Bad Bunny, Justin Bieber.

¿La bolsa de valores? ¿Aladi, Mercosur? ¿Fao, Ocde, Unicef? ¿Otan?

Los recientes sucesos en Ucrania nos son extraños. Apenas nos quedamos con imágenes o vídeos de tanques y bombas. La palabra “refugiado” es inexpresiva. Y eso que en nuestro país tuvimos miles. ¿Dónde, cuándo? Por el terrorismo. Pueblos enteros desaparecieron, como en…

Más ha impactado que la selección rusa quede fuera de Qatar 2022 . Algunos proponen gestiones para que Perú ocupé su lugar.

Chomsky, un intelectual, apunta: “La población general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe”.

El mismo autor sigue: vivimos la “moda de ser estúpido”. El diccionario lo define: falto de inteligencia.

Hace tres décadas, una encuesta revelaba que sólo el 25% de los peruanos estaban informados (local, nacional e internacionalmente).

Treinta años después, evolucionaron las tecnologías, el acceso a la información se abrió sin límites, pero Whatsapp se encargó de encarcelarnos en noticias que nunca las confirmamos . Creemos en lo que nos conviene, así sea mentira.

Y, aquí es necesario precisar que están exonerados los peruanos que no tienen acceso a un colegio, menos a internet, y no porque no quieran, sino por la pobreza.

La duda final: ¿Quién realmente son más pobres, ellos o…?