El infierno en Querétaro

La violencia se apoderó de un campo deportivo en el que se disputaba un partido de fútbol en Querétaro, México. Una tarde de sábado familiar acabó con muertos y heridos, por una barra brava que atacó al equipo rival y desató una trifulca, inclusive con armas blancas.

La Fiscalía de Querétaro no ha logrado hasta el momento detectar a los responsables y no se tenía ningún detenido. La gobernación tampoco ha dado información oficial en torno al número de fallecidos, y mantiene una versión en la que no hay ninguna víctima mortal, pese a que periodistas independientes y medios de prensa han calculado por lo menos 17 personas que perdieron la vida en medio de la guerra de barras.

México ha lamentado el enfrentamiento y el mundo entero ha visto con suma preocupación la violencia desatada en un partido de fútbol. Hay que lamentar que el deporte ha sido mancillado por esta agresión desbordada de simpatizantes violentos que convierten la afición en una acción criminal. La furia de los atacantes no tiene nada que ver con un sentimiento de adhesión a un equipo, sino con el descontrol, el odio y la fobia.

El mundo y el deporte reclaman sanciones ejemplares en Querétaro. No puede caer el velo de la impunidad y querer cubrir las huellas de la violencia y el crimen. Las autoridades deben entender que no pasará desapercibido un acto semejante y que la organización del campeonato mundial se afectará si no se adoptan las medidas coercitivas y se garantiza el fair play.

La enseñanza de Querétaro para el resto del mundo también debe servir para erradicar la violencia en los estadios y corregir las acciones antideportivas para que el fútbol sea lo que siempre fue, una pasión de multitudes, y no el furor de delincuentes. Es necesario que las nuevas generaciones contemplen que la sociedad adopta las acciones inmediatas para garantizar un futuro más promisorio para el deporte y los aficionados.

La nobleza del deporte debe imponerse en México y en el resto del planeta. Es una invocación, la expresión de un deseo y el compromiso de sociedades que apuestan por la paz y la civilidad del diálogo y no del golpe artero.