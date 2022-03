Desesperanza aprendida, por Jorge Bruce

Uno de los conceptos más útiles que recuerdo de mis cursos de psicología experimental es el de desesperanza aprendida, también conocido como indefensión aprendida. Alguna vez lo he citado en mis columnas. Lo reitero hoy porque me parece pertinente para la situación que estamos viviendo como colectividad, a pesar de lo inestable y fragmentario de nuestro vínculo social. También las experiencias negativas pueden funcionar como aglutinantes: no solo Perú campeón o poseemos la mejor cocina del mundo. También “no tenemos escapatoria” o “vamos de mal en peor”. Hay un “nosotros” en esas constataciones melancólicas.

Martin Seligman acuñó el concepto en los años setenta, a raíz de experimentos con animales, a los que sometían a descargas eléctricas ante las cuales no tenían cómo huir. Incluso estando la jaula abierta, cuando ya se había instalado la indefensión o desesperanza. En la década siguiente, su teoría comenzó a aplicarse a los humanos, en particular en relación con la depresión.

Como es habitual en esta columna, vamos a extrapolar esta idea a la cuestión social. La situación política que vivimos ha desplazado a la pandemia, como causa principal de desaliento y resignación. El presidente Castillo y su entorno en la penumbra han decidido saquear y destruir el Estado durante el tiempo que les quede. Para ello son cada vez más descarados y desprolijos en sus actos de corrupción —con fondo de música de mariachis (¡)—, y parecen confiados en llegar hasta el 2026 en ese plan.

Su principal aliado es la angurria del Congreso, incapaz de asumir la responsabilidad patriótica de ir a elecciones generales. Esas son las descargas eléctricas que nos han sumido a los peruanos en el estado actual de desesperanza aprendida. En una carta del escritor E. B. White a un lector decía: “Los marineros tienen una expresión para el tiempo: dicen que es un gran farolero. Supongo que eso mismo se puede decir de nuestra sociedad humana: es posible que todo parezca oscuro, pero entonces se abre un claro entre las nubes y todo cambia, a veces de manera bastante repentina”.

Hay cierto consenso de que el único actor capaz de abrir ese claro, ahora, es la calle. La manera fulminante en que se sacó de palacio a Merino y su gabinete de WhatsApp está fresca en nuestras memorias. Si el Congreso no entiende pronto que su codicia está llegando al límite de lo tolerable y acepta irse por las buenas, el pueblo real, el gran farolero, los sacará a todos por las malas.