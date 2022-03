The Batman, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Al grano: la nueva versión del Caballero Oscuro de ciudad Gótica pasa la prueba, por la especial dedicación de Matt Reeves. Reeves dirige un balance casi imposible de elementos: su historia se mantiene en los cánones de la Escuela Nolaniana en tono, con muchos préstamos de David Fincher y uno de sus thrillers más famosos, Seven, pecados capitales, en atmósferas. Por su extensión de tres horas, hay instantes en que The Batman exaspera. En otros confunde. Muchas más veces intriga –lo digo como algo positivo–.

Respondiendo más preguntas urgentes: ¿qué tal Robert Pattinson como Batman? No supera a Michael Keaton –mi Batman favorito, aunque las encuestas favorezcan a Christian Bale–. Pattinson tiene a su favor su aspecto frágil, es un aprendiz de Hombre Murciélago y en efecto es la versión más joven de Batman que hemos tenido en la pantalla grande; parece a mitad de sus veintes. Anthony Serkis como Alfred es una operación de rejuvenecimiento al estilo de la hoy sexy tía May de Spider-Man de Marisa Tomei. Toma un momento acostumbrarse.

La historia de The Batman se contiene al interior de un guion expansivo destinado a revelar sus misterios de a pocos, aún cuando varias líneas argumentales parecieran resueltas bien avanzada la historia. Bruce Wayne (Pattinson) debe resolver la continua amenaza del Riddler (Paul Dano) a la vez que resolver enigmas sobre padre, Thomas Wayne. ¿Millonario filántropo a secas? Los fans más exhaustivos celebrarán datos sobre la familia Arkham, apellido de especial resonancia en el universo DC.

Tres notas finales. Uno, la meticulosa, creativa, osada cinematografía de Greig Fraser (Duna, Rogue One, Zero Dark Thirty). Fraser ofrece todo lo que sabe sobre lentes, diafragmas, ángulos improbables y antojados y es el compañero perfecto para darle esa fidelidad intensa a los cómics. Dos, el análisis temático. Reeves toma de Nolan una crítica a nuestros tiempos que hace sentido, clava su puñal y retuerce en la herida. Gotham es así una antesala al infierno, un purgatorio de edificios muy altos, de días con magra luz solar y gente muy podrida. Tres. Catwoman no es exactamente una rival y el Pingüino es una presencia tangencial que no luce como Colin Farrell en absoluto.

Antes de ver The Batman sentí escalofríos temiendo que Matt Reeves arruinaría lo actuado por Christopher Nolan del mismo modo que Joel Schmacher hizo dos filmes basura después de los dos clásicos de Tim Burton. Esto no pasó. The Batman es un filme sólido de intenciones serias que se queda en el grupo de las buenas. Dividirá opiniones y abrirá trincheras, eso sí. Eso siempre pasa.

Nota del autor: una versión de esta crítica fue publicada previamente en la página CINENSAYO.❖