Fuga sin sombrero, por Inés Flores

“Esta negativa de Castillo de responder a una comisión parlamentaria va en contra de lo que corresponde a un gobierno democrático”.¿Quién le aconsejó al presidente Pedro Castillo que no reciba en Palacio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización del Congreso? ¿Fueron sus asesores? ¿Su gabinete en la sombra? ¿O Vladimir Cerrón? El hecho es que el mandatario se negó a responder al grupo parlamentario sobre sus misteriosas visitas a la casa de Sarratea, reforzando las sospechas sobre algo turbio que se habría cocinado allí.

Hay dos hipótesis sobre esta fuga de Castillo. Una es evitar caer en contradicciones en el interrogatorio de los miembros del grupo parlamentario. Por eso se excusó ante el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, de rendir su testimonio presencial y planteó, en cambio, que le envíen un pliego de preguntas.

La segunda hipótesis es simplemente que el mandatario no está en capacidad de esclarecer nada, aunque contradiga sus discursos públicos, en los cuales clama que él no es corrupto, que lo va a demostrar y que “el que no la debe, no la teme”. Insiste, claro, en indicar que todas estas denuncias en su contra son porque “no aceptan al maestro de provincias que ha llegado a Palacio de Gobierno”. También desvía el tema de fondo hablando de la corrupción de los gobiernos anteriores.

Esta negativa de Castillo de responder a una comisión parlamentaria va en contra de lo que corresponde a un gobierno democrático. No hay precedentes de otros gobernantes que hayan actuado igual. Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Ollanta Humala, recibieron en Palacio a las comisiones investigadoras del Congreso.

La ciudadanía le exige a Pedro Castillo que aclare los hechos de corrupción que se le imputan a él y a sus allegados en el poder. Por el bien del país y de la democracia, debe hacerlo.