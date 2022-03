Sin resignación ante la corrupción, por Paula Távara

Ha pasado ya más de una década desde que Nadine Heredia, entonces primera dama de la nación, hizo una pregunta fundamental para nuestro sistema político: “¿Tan difícil es caminar derecho?”. Tan difícil era, que hace solo unos días empezó el juicio oral contra ella y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, por presuntos delitos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

El suyo es solo uno de los múltiples procesos judiciales a los que todos nuestros expresidentes electos vivos y decenas de autoridades de diferente nivel se enfrentan. No nos referimos únicamente de los presidentes o candidaturas presidenciales, estamos hablando de parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes distritales, entre una larga lista de puestos públicos y políticos.

La corrupción, como decía el protagonista de ‘El mecanismo’ (serie precisamente inspirada en el caso Odebrecht), es como un cáncer en metástasis, se expande hasta los últimos rincones, y no le es ajeno a ningún órgano, o, en este caso, a ninguna tienda política.

Quizás por ello, porque la corrupción está tremendamente extendida de forma sumamente amplia en nuestro país y porque hemos visto enmarrocadas a figuras de diversas tiendas y calados políticos, es que ha dejado de sorprendernos y, casi casi, de importarnos. Nuestra reacción ya no es el estupor sino el “ya me imaginaba” o “todos son iguales”.

Pero ¿son todos y todas quienes QUIEREN participar en política “iguales” realmente o es que lo son quienes PUEDEN hacerlo?

Mientras el dicho antiguo aseguraba que el poder corrompe, hoy parece que quien tiende a la corrupción se acerca al poder, y esa es una de las razones por las que creo que la simple llamada a “que se vayan todos” no resuelve la situación de fondo de una clase política y un sistema que facilita el acceso de estas personas (y la conformación de partidos políticos que les alberguen), al tiempo que pone múltiples dificultades al ingreso de nuevos actores políticos o, al menos, a la exclusión de personas y organizaciones que distan mucho de buscar el bienestar general y el servicio a la nación.

Estamos hablando de los altos costos de inscribir partidos políticos, que hacen difícil que alternativas ciudadanas con más voluntad pero menos recursos asuman el desafío de la inscripción partidaria; de los altísimos costos de campaña, que facilitan que los intereses particularísimos entren en juego y las campañas visibilicen entonces a quienes se entregan a ellos y de las múltiples trabas a la participación ciudadana en la elección de las candidaturas a través de las elecciones primarias, pues, como bien han aseverado algunos especialistas, esto podría habilitar al menos a algunos nuevos rostros en las contiendas políticas.

Si se van todos, ¿tendremos realmente un momento de alivio? Y si lo tenemos, ¿no nos agobiará inmediatamente después el miedo por el qué y el quién vendrá?

No pretendo de forma alguna minimizar los indicios recientes de corrupción, ni pretender que esto es lo que nos toca y ya, siempre será igual, pero sí insistir en que el cansancio frente a la situación puede hacernos apoyar salidas que no son salidas. Ni que se vayan todos ni “un dictador de derecha que no viole derechos humanos” van a obrar los cambios institucionales y de cultura política que necesitamos.

Y nuestros actores políticos, por supuesto, tampoco orientan su vocación a hacerlo. ‘Otorongo no come otorongo’, ¿recuerdan? Y aunque se griten todos los adjetivos posibles, lo cierto es que operan como guardianes de un sistema que les conviene a sus intereses y solo se verán forzados a actuar distinto si la ciudadanía les hace frente. Porque mientras nuestra única reacción sea la costumbre y la resignación, no habrá forma de forzar un cambio por el que, de verdad, se vayan al fin.