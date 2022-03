Evangelios del maestro presidente, por Augusto Álvarez Rodrich

El presidente está desconectado de la realidad, no se informa, y no es solo leer periódicos o ver los medios. Dependía única y exclusivamente de la información que proporcionaban los asesores. En los ambientes de palacio que ocupaba el señor presidente nunca he visto medios ni periódicos o televisión encendida con algún informativo. El presidente Castillo es un enigma. Es un misterio. Es muy difícil conocer su línea de pensamiento. Nadie está en capacidad de explicar cómo piensa. ¿Qué está haciendo por el país? ¿Hacia dónde va? Ningún ministro tiene respuesta para eso. A Castillo se le llena la boca con el pueblo, pero no hace nada por él. Avelino Guillén.

Al principio yo no podía identificar bien por qué no teníamos una mejor posibilidad de tener un presidente con un mayor liderazgo, y en estos últimos días me queda más claro –y ahora lo ratifico– que el gran problema es este entorno más cercano que tiene él y que influye mucho para que tome decisiones equivocadas. Mirtha Vásquez.

En el tema económico tiene una cierta dificultad en conocer los temas más a fondo, en poder tener una discusión más profunda sobre los temas económicos. Tiene un cierto déficit, por decirlo económicamente. Hay un grupo de asesores del presidente que ha adquirido mucha preeminencia en los últimos tiempos y que pareciera que son más importantes que el gabinete en su toma de decisiones. Pedro Francke.

El gobierno es una combinación de familiares, amigos de familiares, gente que ha hecho favores de distintos tipos, desde prestar una camioneta hasta alquilar una casa y otras operaciones desconocidas para mí. Héctor Béjar.

Me retiré porque no acepté las presiones de Pacheco para que Chávez sea gerente de Petroperú. Yo le dije al presidente Castillo que esta persona no cumplía los requisitos, y le pregunté si este señor va a ser el que va a decidir, si voy a estar pintado. Iván Merino.

Necesitamos que el presidente asuma un liderazgo mayor, firmeza en las convicciones políticas, ideológicas. Tú puedes querer mucho a tu pueblo, terminar con la pobreza, pero para eso debes tomar medidas. Hernando Cevallos.

El presidente es una persona honesta, pero hay situaciones en su entorno que pueden dar sospecha de corrupción, que deben investigarse. Anahí Durand.

