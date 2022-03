Golpe de Estado permanente (4), por Sinesio López

Renuncia y vacancia son las formas que asume el golpe de Estado en el Perú desde el 2016 en adelante. Lo nuevo en el gobierno de Castillo es que las fuerzas golpistas (la ultra-derecha, el oligopolio mediático y algunos sectores de la centro-derecha) buscan desbarrancarlo desde sus inicios con la cooperación del mismo Castillo debido a su incapacidad persistente para escoger a sus mejores colaboradores, a su falta de transparencia y a un cierto aval de las mafias emergentes.

¿Los errores, las traiciones y los posibles delitos de Castillo son causales de vacancia? No, pero los vacadores están inventando el delito de traición a la patria por haber ofrecido una salida al mar a Bolivia. Si este ofrecimiento es traición, ¿cómo se llama la entrega de Tiwinza a Ecuador hecha por Fujimori? La verdad es que a los vacadores no les interesan las causas reales, sino solo conseguir 87 votos para vacarlo. Esta medida es arbitraria e inconstitucional, pero el TC no dice esta es boca es mía.

Desde 2016 se ha instalado un régimen político inestable. ¿Cómo denominarlo? ¿Es un régimen democrático?, ¿es un régimen autoritario?, ¿es una cuasi democracia? Un régimen político democrático se define como el conjunto de normas constitucionales y legales, de procedimientos y reglas de juego que relacionan al Estado con el mercado, la sociedad y los ciudadanos para establecer los modos de acceso de los ciudadanos al gobierno y la conducta legítima de los gobernantes para dirigir al gobierno, al Estado, al mercado, a la sociedad y a los ciudadanos.

En el Perú nunca hemos tenido un régimen democrático consolidado. Desde 1993 tenemos un régimen asimétrico en el que predominan el mercado y los empresarios en desmedro del Estado, la sociedad y los ciudadanos. Desde el 2001 nuestro régimen democrático es poco competitivo y muy deficitario sobre todo por el lado de las libertades. La crisis del sistema electoral, el colapso de los partidos y las malas condiciones de la competencia han hecho que casi todas las elecciones generales de este siglo hayan sido y sean injustas.

Urge hacer una reforma política (electoral y de partidos) seria y profunda así como regular las condiciones de la competencia, especialmente las que se refieren al pluralismo informativo haciéndolo realmente competitivo. Mientras haya un oligopolio mediático, no es posible tener elecciones justas ni una democracia aceptable. El control monopólico de las conciencias es el peor despotismo de nuestros tiempos. Urge también educar a los políticos y a los gobernantes en el conocimiento y en el ejercicio de la democracia. En el Perú y en algunos países de AL elegimos presidentes democráticos, pero nos gobiernan dictadores.

Es triste constatar que los actores institucionales son incapaces de hacer reformas serias y profundas. Es necesaria la intervención del pueblo soberano para que cambie las reglas de juego del régimen y la regla de reglas, la Constitución. Volvemos.