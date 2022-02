Egócratas, por Jorge Bruce

El término “egocracia” fue acuñado por Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag. El escritor ruso tenía en mente a Stalin, cuyo más aplicado discípulo acapara las portadas y portales del mundo en estos instantes. Para evitar caer en la trampa denunciada con sorna en Twitter —salen los epidemiólogos, ingresan los polemólogos—, quiero dejar claro que esta nota se limita al ámbito de mi especialidad.

Putin no solo ha ocupado Ucrania. También ha invadido las mentes de muchos, alrededor del mundo, quienes sienten la imperiosa urgencia de justificar su violencia contra los derechos humanos elementales. Para ello recurren a lo que Anne Appelbaum denomina whataboutism. El término figura en los diccionarios de inglés desde el siglo pasado. Es una variante de la falacia lógica quoque, la cual consiste en refutar los argumentos del contrario, no con otros argumentos, sino remitiéndolo a sus propias acciones u opiniones. En España se le traduce como “y tú más”.

Un ejemplo muy citado es el tuit de Evo Morales: “Condenamos el intervencionismo de EE. UU. para enfrentar dos países como Rusia y Ucrania. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de EE. UU. contra países soberanos”. La culpa no es del agresor sino del padre de la víctima y, en última instancia, de la propia víctima. Debido a las maniobras del imperio, Ucrania se lo buscó: Go, Putin!

Otros alegan la existencia de neonazis en Ucrania o el peligro que representa para Rusia la cercanía de la OTAN. Los egócratas siempre han recurrido al miedo —Putin amenazó a Europa con consecuencias jamás vistas si intervienen en su invasión— y a la sumisión de sus aliados ideológicos. La debacle moral de cierta izquierda no es nueva. Ya en tiempos de Stalin o del ayatolá Jomeini, algunas de las mentes más brillantes de Occidente sucumbieron a la seducción de ese poder que, en el papel, jaqueaba a la potencia dominante.

Hoy sucede lo propio. Una identificación con el narcisismo omnipotente del déspota, sumada al encono contra los EE. UU. —a los que el propio Putin denomina “decadente”— y el recuerdo de sus invasiones, obliga a algunos izquierdistas a piruetas ideológicas lamentables. Y a cerrar los ojos ante la tragedia de los ucranianos. Es esperanzador que Boric, el presidente de Chile, haya condenado la agresión rusa con claridad y firmeza. En cambio, nuestro presidente sigue recurriendo a la astucia de Ulises para salvarse de Polifemo:

“¿Cuál es tu nombre?”

“Nadie”.

Por lo visto, la estratagema se está agotando.