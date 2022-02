Cultura y guerra

Eduardo Ugarte

Periodista

La película “2001: Odisea del espacio” (1968), dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela de Arthur C. Clarke, muestra un homínido que en el esqueleto de un animal encuentra que uno de los huesos largos sirve para golpear y destrozar el resto: ha descubierto la primera herramienta y tiene en su poder la primera arma para defender un ojo de agua de otros homínidos, que luego de matar a uno, en su regocijo, lanza al aire y girando llega al espacio convertido en una estación espacial , en la que la computadora matará a la tripulación.

El descubrimiento de la herramienta y su uso ha humanizado al homínido y el humano ha iniciado la cultura y su carrera de muerte al tener armas.

¿Esta alegoría nos hace ver que el matar es inherente al hombre y todo logro tecnológico o cultural puede convertirlo en arma? Desde un museo de la historia de las armas podemos responder que sí, pues todo descubrimiento o invento, hasta la computadora, puede servir para mejorar instrumentos de muerte y ser cada vez más eficaces para tener poder y mostrar superioridad, como hoy vemos en la agresión de Rusia a Ucrania, que al final “dialogarán”, pero nadie restituirá vidas y bienes perdidos.

Pero no todo es instrumento de muerte, hay descubrimientos e inventos que mejoran la relación humana y la calidad de vida, que han extendido la vista del hombre hasta el inicio del universo con los telescopios y el de la vida con los microscopios electrónicos; salvado vidas con fármacos y mejorado alimentos y su producción ; creado arte y cultura. Contra su propia historia el hombre quiere vivir en paz mostrando en piezas y artefactos que conservan y exhiben los museos, una memoria del buen camino que nos ayude a mejorar el futuro.

Por eso los trabajadores en museos de Ucrania no los han abandonado y tratan de proteger sus colecciones, no solo de bombas, sino del contrabando y robo, como ocurrió con la invasión a Irak. La sociedad civil ucraniana también resiste desde la protección de su patrimonio, porque el invasor no tendrá respeto.