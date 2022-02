Lo que parecía más improbable sucedió. La invasión a Ucrania se produjo cuando aún sesionaba el Consejo de Seguridad de la ONU tratando de frenar la escalada bélica. Una y otra vez fue invocada la paz y la negociación, pero solo hablaron los misiles. El presidente ruso, Vladímir Putin, apareció un poco antes de las 6 a.m. (hora local) en cadena nacional anunciando lo que llamó “una operación militar” para proteger intereses de su país ubicados en Donetsk y Luhansk.

Informaciones de la prensa, sin embargo, dan cuenta de un ataque masivo por aire, mar y tierra y que han reportado muertos del lado ucraniano. Las sanciones contra Rusia han comenzado a anunciarse. Por lo pronto, hay medidas contra sus cuentas en el exterior y medidas que afectarían a los bancos públicos.

No se ha logrado concretar una medida que estaba en la expectativa de Estados Unidos: retirar a Rusia de la red bancaria SWIFT, por oposición de los propios países europeos, con grandes intercambios comerciales y de servicios que se verían igualmente afectados con una medida de tal envergadura. No se puede dejar de mencionar que el 70% del gas que utiliza Europa es soviético y algunas de las principales troncales de abastecimiento pasan por territorio ucraniano.

La OTAN está impedida de participar porque Ucrania no forma parte de sus miembros –la invitaron a participar y luego no señalaron fecha de incorporación– y el Tratado señala que el bloque solo podrá actuar si alguno de sus integrantes es afectado. Estados Unidos, miembro de la OTAN, anunció este jueves que desplegará 7 mil soldados más con base en Alemania y donará600 millones en armas para Ucrania. Descartó el envío de tropas a la zona de conflicto.

Al parecer, Putin ha arriesgado todo para negociar desde el hecho consumado. Una actitud prepotente que emplea la fuerza para subyugar y dominar. Una visión imperial que no es acorde con los tiempos democráticos y que agita el fantasma de la guerra en un continente que ya conoció de bombas, refugios antiaéreos, muerte y desolación.

Con la seguridad de que no existe ninguna condición mejor que la de vivir en paz y que la guerra es el fracaso de la civilización, incluimos esta frase: “La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”, Erich Hartmann.