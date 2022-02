Décimas cerronistas, por René Gastelumendi

Yo también soy provinciano, estimado jefe, don Cerrón / Tengo pinta de limeño, pero ahora, usted, es el patrón. / Sí, lo digo a los cuatro vientos: ¡yo soy de Pacasmayo! / Ya entendí que ahora ser de provincia es guardar pan para mayo. / No es el Ande, es la costa, pero queda al lado de Cajamarca. / Y por trabajo, por futuro, feliz me mudo de esta comarca.

/ Sí, don Vladi, con un paisano en palacio, usted ya lo dijo, ¡ay! / Ha sido el inexorable choque de dos mundos. / Ahora no soy de aquí, ni soy de allá y ¡ay! / Lo que es yo, cada día más y más me confundo / pueblo es pueblo, camarada, dejémonos ya de tanto misterio. / Sabe usted que no soy del Ande, más le pido chamba en algún ministerio. / Mientras tanto, yo sigo siendo periodista. / Y cada vez que veo su foto en alguna revista / imploro a todos los apus porque me dé una entrevista.

/ Qué bien hizo usted lo suyo, pues a pesar de tener una sentencia / ahora el trono es todo suyo. Lo sé, se trata de un tema de conciencia. / Todos somos Tawantinsuyo, doctor, por eso, con mucha paciencia, le voy contando a usted mi tan particular experiencia: / me he quedado sin chamba, desde que llegó al poder el chotano. / Ahora piense en mí, un carguito, don Vladi, ¡pues yo también soy paisano! / Lo confieso y no por golpista: entre sueños, yo también proclamé la vacancia.

/ Es que de tanto ver y ver solo sombrero, se agotó mi tolerancia. / Vivo en fuego cruzado, don Vladi, de los rojos y los fachos. / Proterruco, caviar, de todo me han dicho, ustedes los conservas, con arrogancia. / Creo que no lo ha notado, señor Vladi, pero lo perdí todo de un cocacho. / Sí, voté nulo y, ciertas noches, me dicen cojudigno. / Es por ello que ahora, antes de opinar, me persigno. / Ya termino, señor Cerrón, pero mejor no hablemos de corrupción. / Pues con esos gabinetes se tumba usted toda institución. / Y entre tanto picarón, un carné de Perú Libre me han alcanzado.

/ Más de 500 años de hispanismo, a esta situación nos ha conducido. / Ya no importa el marxismo, el comunismo, pues es su yugo lo que ha vencido. / Y así, de tan maltrecho, si es que usted no me da chamba, podría ir hasta Ucrania, como corresponsal de guerra. / Pero no, don Cerrón, yo me quedo en esta tierra, porque acá está mi guerra.