Vacar para reincidir, por Pedro Castro Balmaceda

En un supuesto negado de que el presidente Pedro Castillo fuese vacado y se convoque a nuevas elecciones generales, el panorama electoral sería igual de desolador que el del 2021: los mismos operadores, los mismos políticos y, probablemente, los mismos candidatos, solo estoy seguro de que la polarización sería un poco más extrema. La historia nos demuestra, en cada elección, la facilidad con la que una sociedad civilizada puede terminar autodestruyéndose en defensa de opciones igualmente malas y afines a la corrupción.

Pero cómo podemos evitar seguir inmersos en un círculo vicioso de lobistas, corruptos y politiqueros, si son ellos mismos los que deben llevar a cabo la reforma política que necesita el país para poder soñar con, algún día, dejar de elegir al mal menor en cada elección. Para tal efecto se han planteado varias reformas, entre ellas la renovación del periodo congresal por tercios, tal vez el miedo a perder el sueldo y sus gollerías les dé el impulso que necesitan para destacar entre la mediocridad en la que deambulan durante cinco años. Por otro lado, el docente universitario José Carlos Jiyagón precisa que es “imperativo tener una Cámara de Diputados que representará a los pueblos de la república; ellos se encargarían de hacer las normas legales. Las leyes producidas por la Cámara de Diputados necesitarían ser monitoreadas y corregidas por otro cuerpo legislativo. Por eso se precisaba la existencia de una Cámara de Senadores, que tendría a su cargo una medida fundamental: la reflexión de las leyes”.

En conclusión, debemos interiorizar y comprender que no todos los peruanos estamos aptos para ser autoridades. Una persona con antecedentes penales y judiciales no puede buscar una curul para escudarse en la inmunidad parlamentaria y eludir sus delitos. Un deudor de impuestos no puede ser una opción decente para la presidencia, una persona investigada por lavado de dinero de la corrupción y que ha recibido millones de dólares de los grupos de poder no puede seguir moviendo masas. Y por último, los peruanos no tenemos por qué soportar un lustro a un presidente incapaz de deslindar de la corrupción de su entorno. Aún estamos a tiempo de reescribir nuestro bicentenario.