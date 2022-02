Liquidar, pulverizar, despanzurrar, por Ángel Páez

No debería sorprender que la bancada de Fuerza Popular pretenda dinamitar la colaboración eficaz. El plan de Keiko Fujimori era ganar la presidencia para desmontar el caso judicial en su contra por crimen organizado y lavado de activos. Lo que sí llama la atención es que los izquierdistas de Perú Libre, quienes durante la última campaña electoral aseguraron que estaban comprometidos con la lucha contra la corrupción, hayan forjado una alianza perversa con el fujimorismo para liquidar, pulverizar, despanzurrar la delación premiada, un exitoso mecanismo legal que ha contribuido a destapar escandalosos episodios de corrupción.

Perú Libre y Fuerza Popular reunieron fuerzas en la Comisión de Justicia del Congreso y dejaron expedita la modificación sustancial de las normas que regulan la colaboración eficaz, para que no sirva para nada. Y quieren poner en vigencia una disposición no solo para castigar con la cárcel a los jueces, fiscales y procuradores que filtren, revelen o informen sobre una parte o la totalidad de las declaraciones de los imputados, sino también a los periodistas que publiquen la información. Quiere decir que lo que no pudo conseguir el fujimorismo cuando controlaba el Parlamento (2016-2019) está a punto de lograrlo con la decidida complicidad de Perú Libre.

Si bien ideológicamente son adversos, y aparentaban actuar como el agua y el aceite, la magia de la alianza de Fuerza Popular y Perú se produjo porque, así como Keiko Fujimori enfrenta un caso de crimen organizado y lavado de activos, también sucede lo mismo con Vladimir Cerrón por ‘Los Dinámicos del Centro’. En ambas investigaciones fiscales, la colaboración eficaz ha sido esencial para que los implicados ofrezcan información sobre los hechos y la identidad de los involucrados. Y tanto La República como otros medios informaron sobre estas confesiones decisivas.

El 22 de agosto de 2021, ni bien se sentaron en el Congreso Waldemar Rojas, por Perú Libre, y Hernando Guerra García, por Fuerza Popular, exigieron la aprobación del dictamen que destruye la colaboración eficaz. Un proyecto que se originó en una iniciativa de la excongresista María Cabrera Vega, de Podemos Perú, cuyo líder, José Luna Gálvez, también enfrenta una investigación fiscal por crimen organizado y lavado de activos.

Sin un mínimo de vergüenza, Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, y el expremier Guido Bellido votaron por la modificación de la colaboración eficaz; no obstante que, como investigados por ‘Los Dinámicos del Centro’, debieron abstenerse porque son parte interesada.

Los que se proclamaron enemigos jurados del fujimorismo durante la campaña electoral ahora son sus socios en la misma nefasta aventura de volar en pedazos la colaboración eficaz. ¡Corruptos de todos los partidos, uníos!, es el nuevo lema.