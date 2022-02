Las fichas se reordenan, por Diego García-Sayán

Esta nueva guerra fría empezó usando medios impensados –los militares– y en una zona que no aparecía a primera vista en el radar, como son Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Cuando se hablaba en los años recientes de una guerra fría en ciernes, se apuntaba centralmente a la contradicción económica y comercial EE.UU./China.

Esta ahora se proyecta, en cambio, en un escenario militar. Resultado de un acelerado tira y afloja que empezó en el proyecto occidental de incluir a Ucrania dentro de la OTAN. Plan resistido por Putin al considerar que quebraba las reglas implícitas establecidas al terminar la guerra fría hace 30 años de no extender la alianza atlántica a las fronteras rusas. Y luego vino todo el desenvolvimiento militarista desde Moscú.

Tres repercusiones importantes saltan en el desarrollo vertiginoso de los acontecimientos de los últimos días.

Primero, la contradicción entre EE.UU. y sus aliados europeos (incluyendo la UE y la OTAN, ente de la seguridad occidental) con Rusia, como eje imprevisto de la contradicción global.

Una repercusión inmediata es la suspensión de la puesta en marcha de la millonaria inversión rusa en el gasoducto Nord Stream 2 –costó 11 mil millones de dólares– de Rusia a Alemania, llamado a ser una arteria fundamental para el principal importador del gas ruso en el mundo, combustible vital en el contexto de la decisión alemana de eliminar gradualmente la energía nuclear y la dependencia del carbón.

La otra repercusión son las sanciones severas económicas contra Rusia ya anunciadas estos días en distintos pero convergentes escenarios por Biden, la UE, Gran Bretaña y Canadá. Aún no se han medido las consecuencias de todo esto, pero es más que obvio que tendrá repercusiones en el comercio y el sistema financiero internacional.

Segundo, el impacto de esta en la relación de China con el resto del mundo; en particular con EE.UU. y Europa. Que fluía por el curso de contradicciones básicamente económicas y comerciales, pero que no se situaban, sin embargo, en el de una confrontación militar. Dato importante para evaluar el curso de lo que viene ocurriendo con Rusia es que China no parece estar en camino de sumarse al discurso beligerante de Putin.

Al revés, Beijing ha tomado prudente actitud; al menos hasta el momento. El ministro de relaciones exteriores de China ha declarado que la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los países debe ser salvaguardada. “Ucrania no es excepción”, enfatizó. Hay que decir que lo hizo antes de los movimientos militares de esta semana de Rusia sobre Donetsk y Lugansk.

Tercero, el espacio de América Latina en este contencioso. Que no es nuestro, pero cuyas repercusiones ya se van sintiendo, al menos en el plano político. Y en una perspectiva que parecería apuntar a tensiones generadoras de nuevos alineamientos en las alianzas y prioridades internacionales. El curso de los acontecimientos encuentra a América Latina en un cuadro de lamentable fragmentación. Que no solo nos deja descolocados para diseñar posibles coordinaciones y estrategias comunes, en general, sino que nos dificulta el camino de un no alineamiento activo que requiere mucho más que no tomar partido.

Hasta el momento parecería que cada cual marchará por su lado, aunque las repercusiones políticas y económicas serán para todos. La visita de Bolsonaro a Rusia no ha sido percibida por EE.UU. como protocolar y ya ha tenido repercusiones por la afirmación del visitante de que era “solidario con Rusia”. El Departamento de Estado no tardó en señalar “… que Brasil, como país importante, parece ignorar la agresión armada de una gran potencia contra un país vecino más pequeño”. Daniel Ortega, en las antípodas de Bolsonaro, ya se apresuró a apoyar a Putin.

Sería lamentable que lo único que le quedase a Latinoamérica sería alinearse con uno u otro campo; como en el pasado. No ayuda el espacio de la sopa de letras de entidades multilaterales regionales que no funcionan. Es un reto que ya no es solo conceptual.