Preguntar no ofende, por Maritza Espinoza

Era yo apenas la pulpina en un diario capitalino, cuando escuché, por primera vez, la frase “preguntar no ofende”. La decía siempre un veterano entrevistador, famoso por sus entrevistas incisivas. Eran los tiempos en que los políticos sabían perfectamente que responder a la prensa en público no era un asunto de favor, sino una forma práctica de responder ante los ciudadanos, porque el primer deber de una autoridad elegida es rendir cuentas al pueblo, que es su empleador, el que le paga el sueldo y el que le banca hasta el café que se toma en Palacio.

Los presidentes, es cierto, disfrutan de esa gracia llamada investidura presidencial, detallazo cortesano que los protege de insultos y emboscadas, pero no de la legítima demanda de explicaciones sobre temas que preocupan a la gente (como una mentira flagrante ante la fiscalía, por ejemplo), y buscar absolverlas, preguntando lo que se tenga que preguntar, es el deber primordial de la prensa.

Por eso, preguntar no ofende –siempre que se haga con respeto- y el interrogado, por muy presidente que sea, tiene que tragar saliva y responder, pero don Pedro Castillo, aquel que se llena la boca hablando de “pueblo” mañana tarde y noche, ha decidido que él no tiene por qué darle cuentas al ídem y se niega en redondo a responder preguntas incómodas escudándose en el cuento de que a él solo se le debe preguntar por los grandes temas de interés nacional, criollada tan demagógica y manoseada que ya ni Nicolás Maduro la usa.