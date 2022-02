Las consecuencias económicas de Ucrania, por Humberto Campodónico

La entrada del ejército ruso en las dos “repúblicas populares” prorrusas de Donetsk y Lugansk (sublevadas desde el 2014), en el este de Ucrania, marca una elevación sustancial del conflicto político, convertido ahora en bélico en toda la línea, que involucra a los países de la OTAN, es decir a Europa y a EEUU.

Veamos sus consecuencias económicas. Primero, el mundo no estaba en una buena situación. La inflación aumentó (en EEUU fue 7.5% en el 2021), los precios de las materias primas subieron (petróleo, gas, minerales, productos agrícolas). Todo en medio de la incertidumbre sobre “el futuro” de la pandemia. A lo que se añaden los anuncios del Banco Central de EEUUde un aumento en marzo de la tasa de interés —ha estado en 0% desde el inicio de la pandemia—, lo que provocaría flujos de capital negativos en los “países emergentes”.

Segundo, Europa depende fuerte del gas natural importado: la producción propia solo abastece el 20% del consumo. Y buena parte viene de Rusia (el 33% de su consumo), a través de varios gasoductos, uno de los cuales pasa por Ucrania. Pero también Europa depende, en un 27% adicional, del gas natural licuefactado (LNG, en inglés), que se transporta por buques. El resto viene de Noruega y África (1).

Por eso, ya estaba listo el Nord Stream 2, que va de Rusia a Alemania (debajo del mar Báltico) con una inversión de US$ 11,000 millones. Ayer el canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que “demorará” su certificación, un duro golpe para las exportaciones rusas. Pero también para el consumo de Alemania y toda Europa.

Tercero, el problema europeo no es solo de abastecimiento, sino también delos precios del LNG en el mercado “spot”. Desde fines del 2020, ha habido un aumento enorme: de US$ 2/MMBTU ha llegado a US$ 38/MMBTU (ver gráfico), lo que ha incidido en la inflación.

Cuarto, los ganadores del alza del petróleo son las siete grandes: Exxon, Chevron, Shell, BP, Total, ENI y Equinor. Sus enormes sobreganancias han motivado pedidos por regalías adicionales. Y ayer, por el conflicto, ha vueltoa superar los US$ 96/barril. Ese mismo pedido va para las sobreganancias mineras de las 5 grandes (BHP, Río Tinto, Anglo American, Glencore y Vale), con ingresos adicionales de US$ 83,000 millones en el I Semestre 2021 (Record Profits, Here come the Miners, Bloomberg, 24/7/2021).

Quinto: los grandes ganadores del alza del LNG son empresas de EEUU, que ahora lo exportan “a pastos” debido a la revolución del “shale gas”: el 26% del LNG importado por Europa proviene de EEUU. También el Estado peruano debió verse beneficiado con la regalía de exportación de Peru LNG; pero eso solo ha sucedido en parte, ya que los costos tomados en cuenta para el cálculo de la regalía provienen de contratos entre privados y están sobreestimados. Volveremos sobre este importante tema.

Sexto, el Perú se va a ver doblemente perjudicado por el alza de los precios. Uno, porque somos importadores netos de petróleo y derivados: US$ 6,064 millones en el 2021 (Nota Semanal BCR), que ahora aumentará. Dos, porque Rusia y Ucrania son el primero y quinto exportador mundial de trigo (fideos, pan) y “un conflicto entre ellos afectará la capacidad de abastecimiento y hará subir su precio” (La Nación, Argentina, 22/2/22). En el 2021 importamos US$ 565 millones de trigo.

Hay dos temas clave, pero ya nos falta sitio. Uno es el impacto del alza de los hidrocarburos en el cambio climático. Pareciera que eso les conviene a las energías limpias, pues los altos precios les permiten competir mejor. Pero mejor es esperar y ver. El otro es que Perú y América Latina deben optar por sus intereses nacionales, fortaleciendo el camino hacia un desarrollo sustentable con justicia social. Eso se puede alcanzar con el no alineamiento activo en este conflicto OTAN/Rusia, de la misma manera que en el conflicto hegemónico entre EEUU y China.

1) Ver EIA de EE. UU., 22/2/2022, https://www.Eia.Gov/todayinenergy/detail.Php?Id=51258