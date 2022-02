Contratiempos del influencer, por Mirko Lauer

Cuando en una reciente entrevista Vladimir Cerrón se refiere a Pedro Castillo como influenciable, está diciendo muchas cosas en una sola palabra. Cuando empezó este gobierno Cerrón pensó que él tendría el monopolio de la influencia en el presidente. El influencer pronto se desencantó. Castillo resultó abierto a muchas influencias.

Cerrón tenía su esquema claro. El poder pertenece al partido; lo consecuente, y hasta revolucionario, es que el jefe del Estado se supedite a él. No puede haber, para él, más influencia legítima que la de Perú Libre. Por tanto el secretario general de Perú Libre viene a ser el más-más de la pirámide política peruana.

Pero Castillo no empezó a actuar con cierta independencia de Cerrón por influencia de terceros. Resulta simplemente que el esquema de Cerrón, cocinado en alguna cantera del manualismo estalinista, no le gustaba. Le ofrecía la presidencia sometida de un contratado político, y lo obligaba a disciplinarse, lo cual (ahora se ve) no es lo suyo.

Cuando Cerrón dice influenciable, hay allí mucho de reproche. Un militante del pueblo no se somete a influencias, no importa cuán transitorias, sino que aplica el manual (por ejemplo un pequeño libro rojo que lleva tatuado en la mente) a todas las situaciones que se le presenten. Castillo es más bien un improvisado, y por tanto un improvisador.

A pesar de que se ha recuperado algo como palaciego, Cerrón ha perdido a Castillo para su proyecto, por lo menos hasta nuevo aviso. La palabra influenciable ahora está describiendo cortésmente a un político convertido en la veleta de ignorancias antiguas e intereses inmediatos, y poco ducho para el oportunismo.

¿Quiénes influyen? En verdad todos los que tienen manera de ofrecerle un trueque. Votos en el Congreso por ministerios (allí está Cerrón con sus “curules cautivas”). Puestos a cambio de solucionar pequeñas crisis. O los que tienen un estilo apache que impresiona al sindicalista de plazuela. O los que ofrecen sobarle el lomo al sector privado.

A Castillo todavía le falta un largo camino como influenciado. Para alguien que, como él mismo ha reconocido, está en pleno aprendizaje, toda propuesta puede ser interesante, todo apadrinado puede ser aceptable, todo error cometido puede ser disimulado con uno nuevo. En el fondo Cerrón ha sido discretísimo en su calificación.