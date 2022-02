Comisión deslegitimada

Un gasto de tiempo y dinero resulta siendo la comisión parlamentaria dedicada a investigar el inexistente fraude electoral de abril pasado, en segunda vuelta. El equipo está presidido por el parlamentario Jorge Montoya e integrado por asesores y consultores que extrañamente provienen de los mismos grupos derrotados en las elecciones y que previamente integraban comités también como la denominada “comisión Bartra”, que en su momento sirvió para exculpar a Alan García y Keiko Fujimori del caso Lava Jato.

Hasta el momento, se calcula que el gasto, en cuatro meses, es del orden de los 150 mil soles, sin que se sepa de ningún resultado. Básicamente, porque la realidad se impone frente a la narrativa golpista, que intentó convencer a un sector de la población que se había producido un fraude electoral de tales proporciones, que le había arrebatado el cargo presidencial a la candidata derrotada.

Los hechos han probado fehacientemente que no existió ningún fraude, ni suplantación, ni alteración de la voluntad popular de ninguna índole. Las autoridades electorales han archivado sus expedientes al no encontrar ningún incidente durante los comicios. También de las 23 indagaciones fiscales que se abrieron, 9 han sido cerradas señalando lo mismo: no hubo fraude. Ni se diga de los observadores internacionales, que confirmaron la transparencia del acto electoral y que felicitaron a los organizadores por su trabajo.

Entonces, ¿qué investigan Montoya y su equipo? En definitiva, nada. Por lo menos nada nuevo. También es posible que ahora resulte complicado dar su brazo a torcer, en un contexto en el que tampoco el discurso golpista ha escalado posiciones. Es probable que se buscara conectar una investigación cuestionadora del proceso electoral con un escenario en el que la vacancia y el golpe a la democracia ganaban posiciones. Nada de ello ha ocurrido, por lo que la comisión del fraude se percibe aún más desfasada. Hay muchas voces dentro del Congreso que coinciden con esta óptica. Consideran que se trata de un capítulo cerrado y que se está despilfarrando el erario nacional en una investigación sin sentido. Ha llegado el momento de darse un baño de realidad, evitar una intervención de control interno por un gasto no justificado y encontrar la forma de ponerle punto final a una comisión deslegitimada.