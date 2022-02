Los ataques a la fiscal

Con precisión casi matemática y mientras se va construyendo el caso contra Keiko Fujimori y sus 40 coinculpados por delitos de corrupción y lavado de activos y que colocan como organización criminal a Fuerza Popular, partido político desde el que se organizaron las ilegalidades, también crece la campaña contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Es una orquesta bien afinada que va dándole consistencia a una acusación contra la magistrada. Unos títulos de formación académica para mejorar el puntaje en el rubro de capacitaciones han sido el objeto de la denuncia, desde el que se está tratando de montar un escenario de vacancia en el Ministerio Público.

Hay movidas que se dan en varias plataformas mediáticas, se trabaja al alimón con parlamentarios que piden investigaciones y comisiones. Todo tiene el mismo objetivo y muestra la mano que mece la cuna. Se trata de restarle credibilidad a todo el aparato fiscal para desprestigiar las investigaciones que la están poniendo a Keiko y el resto de acusados en la puerta de un muy difícil proceso penal, donde ya existen varias declaraciones de testigos que consistentemente dicen lo mismo: el dinero se entregó y la jefa del partido sabía.

La estrategia para debilitar la acusación fiscal también contempla un trabajo en ariete con la Comisión de Justicia del Congreso, integrada por representantes de varios acusados de lo mismo: corrupción, lavado de activos y/o formar parte de una organización criminal. En esa comisión quieren debilitar e imposibilitar la colaboración eficaz y, adicionalmente, atemorizar a los fiscales y a los periodistas para evitar que se conozcan las nuevas y comprometedoras delaciones en casos tan emblemáticos como Cócteles, Lava Jato, Dinámicos del Centro o Cuellos Blancos.

El dictamen favorable para el legicidio en proceso ya cuenta con una votación favorable de 11 votos. No hay que olvidar que quien preside la comisión es una exfiscal de la Nación, la señora Gladys Echaíz, por lo que no puede tratarse de falta de información o de un error de análisis. Zoraida Ávalos es un objetivo elegido y también están claras las intenciones que se persiguen. El debilitamiento institucional no importa, cuando lo que se busca poco tiene que ver con la ley o la justicia.