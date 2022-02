Federico Rosado, docente

El perfil del presidente de la República está definido.

No destaca por su intelectualidad, oratoria. Su concepción ideológica es débil. Políticamente no es estratégico ni táctico, carece de reflejos. Tampoco posee mañas de mandatarios anteriores. Inevitable la comparación con Belaunde, García Pérez, Fujimori, Paniagua, Toledo, Humala, Vizcarra o Sagasti.

Imagínese juntar las virtudes de todos ellos. O unir sus defectos.

Por eso, cuando Pedro Castillo dejó de usar el sombrero, tal vez haya perdido lo mejor que tenía.

Pero, ¿cuántos Pedros hay en el Perú? Y la pregunta no es una ofensa. Cuántos peruanos no trascienden. O para decirlo usando el mismo recurso: cuántos peruanos existen por los que uno “no se quitaría el sombrero”.

No son pocos.

Peruanas y peruanos que no pudieron por más que quisieron. Nunca tuvieron un colegio cercano, tampoco la educación fue una prioridad, porque lo era sobrevivir o mejor dicho no morir. Personas sin sueños o ilusiones, sin ambiciones, insisto, porque estos no aparecieron en sus vidas, ni en las de ellos ni en la sus padres.

Peruanos y peruanas que existen. Que cuando se intenta conversar con ellos, prefieren el silencio. Más por temor que vergüenza. Miedo al ninguneo, la burla, o peor, el desprecio. Y también pesa en eso la historia, la conquista que instaló una mentalidad dominada, disminuida, inferior.

Por eso, postulo, hay una referencia étnica entre Pedro y los Pedros y Pedras.

Que, porfío, no son pocos. Ni lo serán.

Y, necesariamente, debo decirlo. Esto no es una defensa a la mediocridad de Pedro Castillo, porque él fue la oportunidad para esos peruanas y peruanos. Lo miraron con fe, como la posibilidad de se reconocidos, de mejorar, de ser parte del Perú. Y esa esperanza, ya está perdida.