Los abrazos, por Paula Távara

El abrazo, del pintor valenciano Juan Genovés, es la obra de arte símbolo de la transición española a la democracia. Un grupo de hombres se abraza y celebra el fin de 40 años de dictadura; la búsqueda de un nuevo horizonte de reconciliación. El propio Genovés diría años más tarde que “ya no hay tanta alegría, ya no se ve tanto entusiasmo”, pero no por ello su obra ha dejado de representar aquel ideal.

Esta semana nuestro país ha visto también un abrazo de concordia. Casi en un ‘ampay’, las cámaras captaron a María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, y a Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, estrechándose en un abrazo al concluir una conferencia de prensa que hablaba de ‘tregua’ y ‘concertación’.

Las bancadas parlamentarias intentaban mostrar así un esfuerzo de entendimiento, que se vio reforzado con las palabras del premier Torres pidiendo disculpas por sus expresiones y llamando al inicio de una ronda de negociaciones, que parece estar rindiéndole frutos de cara al voto de confianza del 8 de marzo.

Siempre es positivo hablar de entendimiento entre los poderes del Estado y de cauces democráticos para el debate y la negociación. Sin embargo, cuesta darle credibilidad a este entendimiento a tan pocos días de una crisis que estuvo bañada de pedidos de renuncia presidencial por parte de parlamentarios, y de denuncias y acusaciones de golpismo por parte del Gobierno.

Quizás por ello esta tregua parece tener más afán de supervivencia que ánimo de concertación. Ni el Congreso tiene los votos para una vacancia, ni el Gobierno las ‘balas’ para una disolución. Y en cualquiera de los casos, ambos poderes enfrentan una altísima desaprobación y un alto consenso social (quizás el único por estos días), por el cual el 74% de la población cree que, de darse una salida presidencial, deben convocarse elecciones generales y no solo para la jefatura de gobierno.

Puestos en ese escenario, parece que, antes de “que se vayan todos”, los actores políticos han elegido el “quedémonos todos”. Al menos por ahora.

Pero volviendo al abrazo, quizás lo más simbólico está en que las imágenes muestran a Alva y Cerrón de espaldas a la cámara. Podríamos decir de espaldas a la ciudadanía. Y es que si hay algo que genera dudas hasta ahora es cuál es el objetivo de este abrazo y esta tregua y sobre qué bases se busca construir esta sobrevivencia.

Sería tremendamente positivo que pudiésemos hablar de un diálogo y un acuerdo volcado sobre lo programático, sobre agendas mínimas y prioridades orientadas a la ciudadanía, la calidad legislativa y la idoneidad gubernamental. Pero de esto hemos oído poco desde aquella tarde plagada de abrazos.

Algunos parlamentarios han condicionado su voto de investidura por cambios en el gabinete, específicamente en las carteras de salud y transportes. Sin embargo, esto no parece haber ocupado las prioridades de las bancadas mayoritarias, aquellas que tienen el poder de mover la balanza en las votaciones.

Tampoco han aparecido en el escenario pedidos de prioridades gubernamentales o políticas públicas ligadas a las principales preocupaciones de la ciudadanía: seguridad, salud, recuperación económica y retorno a clases.

Visto así, cobra fuerza la sensación de que el abrazo y la tregua son, en efecto, de espaldas a la ciudadanía y sus necesidades. Un abrazo en el que no hay lugar para nadie más sino para el reparto tradicional.

Ese abrazo, sin embargo, puede esconder puñales (ya hemos visto promesas incumplidas y poca honorabilidad de palabra en más de un líder político). Pero además, puede ser un abrazo en que se encuentren pronto solos, intentando sobrevivir frente a una ciudadanía que reclama su propio espacio y tregua de tanta dejadez y deslealtad. Hay abrazos y abrazos, y el abrazo colectivo de las mayorías es siempre más fuerte.