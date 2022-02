Nada bueno que ver

Un editorial de Financial Times ha despertado en Pedro Castillo preocupación por la imagen internacional del gobierno peruano. En efecto, cada vez más medios de primera línea en el exterior transmiten una imagen penosa de lo que viene sucediendo en el Perú. El FT recomienda de plano reemplazar al presidente.

En muy poco tiempo este gobierno le ha fletado al país la peor imagen en unos 30 años. Desde la hiperinflación del primer Alan García, y luego el autogolpe de Alberto Fujimori. Ahora el flagelo es la profunda ineptitud del propio gobernante lo que hace noticia, despierta temores y mueve a pedir un relevo.

Acaso no es casual que los medios más afilados en el tema sean de países con sustantivas inversiones en el Perú. Si esto continúa, podríamos llegar a ver importantes activos extranjeros ir al remate, con los efectos que eso suele tener en la economía de un país. Pero peor aun, podría darse algo así como un remate sin postores: caída general de precios.

Como para confirmar el problema que señalan los medios de fuera (y los de adentro), Castillo no ha encontrado mejor respuesta que pedir disculpas a la comunidad internacional por las críticas que él recibe dentro del Perú. Esto es de una simplonería conmovedora ¿De dónde puede haberlo sacado? ¿Un asesor en la sombra?

Quizás no hay que buscar tanto. El nuevo canciller afirma que el Perú “internacionalmente avanza”, pero faltan consensos en el interior. ¿Qué avance es ese? No sabemos, pero pareciera que la trifulca interna no impide avanzar fuera, ¿o sí? Da la impresión de que César Landa debería pedir disculpas por su críptica frase.

El editorial del FT presta especial atención al tema de Condori: “Si su país hubiera sufrido la epidemia de coronavirus más mortífera del mundo, podría esperar un cuidado especial en la elección del ministro de Salud. No es así en el Perú”. A continuación vienen los argumentos críticos que todos conocemos.