Más impopular que nunca, por Mirko Lauer

La aprobación de Pedro Castillo sigue cayendo, pero este parece cómodo, instalado en una suerte de normalidad, que consiste en que seguirá en Palacio hasta que tenga que irse. El disgusto que aparece en las encuestas todavía puede aumentar mucho, pero no está claro qué efecto puede llegar a tener ese descrédito.

La pregunta sobre los efectos solo se puede responder a partir de otra, sobre el origen de la desaprobación. Una de las respuestas puede ser que desde que llegó Castillo nada ha mejorado en el país, y más bien mucho ha empeorado. El peso del disgusto está en lo económico, aunque mitigado por el argumento, ahora universal, de la pandemia.

Que la desaprobación en la encuesta Ipsos ahora sea mayoritariamente de la población rural y de la más desposeída también dice cosas sobre lo que está sucediendo con Castillo. Por lo pronto parece que se ha tenido que comer su propio sombrero en la búsqueda de una popularidad perdida en pocos meses.

La pérdida de aprobación rural y popular no pinta nada bien para el partido magisterial del Gobierno en las próximas elecciones. Por el camino que va, Castillo ni siquiera podría aparecerse en las manifestaciones de campaña. Un consuelo es que no hay quien le compita en las filas del oficialismo. Salvo Cerrón, cuyo objetivo no es electoral.

Probablemente mucho de los bajones de Castillo tiene que ver con su faceta de jefe de personal. Ministros indeseables que han tenido que ser extirpados, algunos a paso de polka, otros al final de una demora, son el rasgo más saltante de esta gestión. Todo gabinete ha venido con una de esas perlas en tránsito del anonimato al anonimato.

Digamos, pues, que a Castillo se le ha ido pegando la mala reputación de muchos de sus colaboradores. Aunque él mismo ha cometido suficiente como para perder todos esos puntos. Primero no habló con los medios, y cuando empezó a hacerlo lo hizo en un lenguaje compuesto casi todo de errores, al grado de tener que pedir disculpas.

¿Puede Castillo recuperarse? Ha habido pocos casos de eso, todos en el camino de salida. Pero también es cierto que nadie ha perdido el puesto por baja aprobación.