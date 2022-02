La hora de los cojudignos, por Maritza Espinoza

No voté por Pedro Castillo para presidente, pero me asumo cojudigna, porque me negué a votar por la otra opción y, aún hoy, sigo pensando que hubiera sido infinitamente peor. Además, dejándose de modestias, que cierta gente de la derecha te califique de cojudigno es, a estas alturas, súper chic. Casi como si Pablo Escobar te acusara de agente de la DEA.

Dicho esto, Pedro Castillo es ya, sin lugar a dudas, el segundo gobernante más incompetente después de Alan García I, aquel que nos llevó al récord mundial de dos millones por ciento de inflación. Y, por los innegables indicios, si todavía no ha llegado al nivel de corrupción del fujimorismo no es por falta de ganas, sino de tiempo.

Tras más de medio año de “aprendizaje”, Castillo no puede alegar ingenuidad para el desastre que es su gobierno. Los peruanos le dimos un período de gracia para ver si su pretendida sabiduría de hombre de pueblo funcionaba y ya vimos que solo era un cacareo efectista. No solo es un inepto: tampoco le hace ascos a la corruptela.

Por tanto, señor presidente, sepa que su período de gracia caducó. Haga lo que haga y diga lo que diga, usted es un fracaso con sombrero. Se lo dice una cojudigna. Y los cojudignos (que hemos puesto a todos los últimos presidentes, usted incluido) sabemos salir a las calles cuando llega el momento. No saldremos para defender a este Congreso, pero sí contra usted y su desgobierno. Como no salimos a marchar por Martín Vizcarra, sino contra los golpistas. Como no salimos a marchar por Alejandro Toledo, pero sí contra la dictadura.

Y sepa también que, si sigue por ese camino, no lo salvará el haberse arrojado de nuevo a los brazos del cerronismo, en una ridícula reedición de la fábula del escorpión y la rana, en la que la ingenua ranita lleva sombrero chotano. Cerrón y sus congéneres ya le han clavado el aguijón mil veces. Y volverán a hacerlo cuando usted esté ahogándose en el río de su propia incompetencia.