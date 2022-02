¿Que se vayan todos?, por Ana Neyra

Según la reciente encuesta de Ipsos Perú, 74% de peruanos quisiera que si el presidente y la vicepresidenta renuncian o son vacados, se convoque a elecciones para presidente, vicepresidentes y congresistas. Es decir, que haya nuevas autoridades en el gobierno y en el Congreso.

La Constitución no aclara plenamente el panorama. El artículo 115 establece la sucesión ante el impedimento de quienes ejercen la presidencia y vicepresidencias. Asume el o la presidente/a del Congreso que “convoca de inmediato a elecciones”. Sin embargo, no precisa de qué tipo de elecciones se trata, es decir, si debe volver a elegirse solo a quienes integran el Poder Ejecutivo o también el Parlamento. Como ha pasado con varios otros temas, hay opiniones divergentes. Me inclino por pensar que se debe entender que se trata de elecciones generales (para Poder Ejecutivo y Legislativo), para así garantizar la simultaneidad entre los periodos de ambas autoridades, principio básico de las reglas electorales actualmente vigentes, con impacto en el sistema de gobierno regulado en la Constitución (presidencial con elementos parlamentarios). Aunque similar, no es lo mismo que lo ocurrido en el gobierno del expresidente Valentín Paniagua, ya que en ese caso las elecciones habían sido previamente convocadas por el anterior gobernante y ello respondió a una reforma constitucional específica para tener elecciones adelantadas (por ley n.º 27365, de noviembre de 2020).

Ahora bien, incluso al margen de la norma constitucional, el problema es de legitimidad (en su acepción de aceptación). ¿Ese 74% aceptaría una vacancia con una interpretación extensiva de la “incapacidad moral permanente”? ¿Y estaría conforme con que alguien que hubiera promovido esta salida del presidente y la vicepresidenta luego pretenda asumir el gobierno y que conjuntamente con el Congreso busquen seguir en funciones hasta 2026? La respuesta no parece ser muy difícil, especialmente cuando la mayor parte de la población constata que se trata casi de las mismas personas que invocaron un fraude inexistente para cuestionar los resultados de la elección, dificultaron la transición y vienen promoviendo el discurso de la salida del presidente incluso desde antes de que asuma funciones.