La pachanga del grupo autocomplot, por Augusto Álvarez Rodrich

La gente está cada vez más convencida, gracias al esfuerzo del gobierno y del congreso, de convocar a nuevas elecciones del presidente y el parlamento.

Según la encuesta de Ipsos hecha la semana pasada, 56% cree que el presidente Pedro Castillo debe renunciar y 42% que debe gobernar hasta 2026, mientras la vacancia tiene acuerdo del 53% y desacuerdo del 45%, pero, si se produjeran renuncia o vacancia, 63% preferiría convocar a elección general.

Mientras la opción de que se vayan todos cobra más respaldo, gobierno y congreso aceleran su rumbo de colisión viendo cuál golpea primero al otro.

El premier Aníbal Torres dio otro paso en esa dirección al aparecer ayer, con todo el gabinete, para hacer un recuento de hechos que apuntan a la obviedad de que un sector del congreso quiere vacar a Castillo, pero dejando a los congresistas con su curul.

Para ello, recurrió a una cita de congresistas de la semana pasada en la que se discutió la vacancia (asunto que hoy se comenta en todos lados). El oficialismo usa este hecho para alertar de una sedición, y plantea una denuncia constitucional contra los diez congresistas que participaron en el almuerzo, incluida su presidenta María del Carmen Alva.

Que hay un sector que pretende vacar a Castillo no es ninguna primicia, como tampoco que el gobierno quiere disolver el congreso (la ‘bala’ de Héctor Valer). Asimismo, no hay duda del origen legítimo del gobierno, pero no se puede eludir la verdad de que el principal promotor del debilitamiento de su mandato es el propio presidente, enfrascado en una ruta de ‘autocomplot’ irresponsable.

Ayer, nomás, Castillo volvió a desafiar al sentido común y la vida de los peruanos al bendecir al charlatán que Vladimir Cerrón ha puesto en el ministerio de salud, señalando que “hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, y que va a recorrer conmigo posta por posta, porque venimos de ese rincón donde más se necesita”.

Con un congreso desprestigiado por su mediocridad y corrupción –ej.: desarme de Sunedu–, y un presidente como Castillo embarrado por la ineptitud y la corrupción al llenar el gobierno de pericotes e impresentables a quienes defiende, es mejor insistir en que se vayan todos ya, pues esto no da para más.

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.