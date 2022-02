La sombra de la palabra, por Mirko Lauer

Nicolás Maduro no quiere que hablen sobre su lamentable gobierno, sobre el que no hay absolutamente nada bueno que decir. Los ataques desde la derecha lo molestan, pero mucho más lo enfurecen las cada vez más frecuentes tomas de distancia desde la izquierda como las que acaban de realizar Gabriel Boric y Pedro Castillo.

Las críticas de ambos mandatarios fueron moderadísimas, pero el dictador venezolano, sin el menor sentido del ridículo, los ha llamado izquierdistas fracasados y cobardes. Millones de sus compatriotas en el exilio dan cuenta de los éxitos del político estalinista que vio a su pana Hugo Chávez convertido en pajarito.

El ataque de Maduro a los izquierdistas tiene cierto pedigrí histórico. A José Stalin le resultaba más fácil mandar asesinar a quienes lo criticaban desde la izquierda (como León Trotsky) que a quienes lo hacían desde la derecha. Maduro, eterno segundón, no es Stalin, salvo en lo de maltratar a su propio pueblo, pero le gustaría serlo.

La situación del sátrapa venezolano debe serle muy irritante. Se ha convertido en lo que cada vez más políticos izquierdistas prometen no ser, para no cortejar el rechazo de los sectores populares. Si hay un fracasado en esta historia, es el arribista que liquidó los recursos petroleros más grandes del mundo y montó un imperio de socio-corrupción.

¿Significan las diatribas de Maduro algo en términos geopolíticos? En realidad no, pues el individuo no pasa de ser una mezcla de cliente protegido del régimen cubano, el cual tiene su propia visión de las cosas, y mantiene buenos modales en las relaciones entre mandatarios, amigos, cercanos o no tanto.

El propio concepto de lo bolivariano, del que anda prendido Maduro, ha ido perdiendo significado con cada nueva ola de hambre en Venezuela. Los intentos latinoamericanistas que se dieron a la sombra de la palabra fracasaron todos, incluido el reciente conato de aventura marina de Evo Morales a expensas del Perú.

Es muy poco probable que Boric o Castillo respondan. Maduro ha dejado de ser sujeto de intercambio, en todo sentido. Lo cual le permite lanzar frases destempladas a todo volumen, probablemente para asustar a los maltratados venezolanos. Mientras tanto en el mundo sigue la cacería de sus compañeros de andanzas financieras.