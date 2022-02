La diplomacia de Landa

César Landa es un académico muy destacado que ahora ocupa el sitio principal en Torre Tagle. Ardua labor cuando se tiene que lidiar con algunas definiciones heredadas como son la cesión de territorio a Bolivia o las relaciones del Perú con Nicaragua o Venezuela. En entrevista a La República (13/2/2022) aborda con soltura esas temáticas controvertidas y agrega otras, como son los compromisos democráticos y las tareas en defensa de la gobernabilidad en la hora actual.

El canciller tiene muy claro que su labor universitaria coincide con sus principios ciudadanos. “Mi vocación académica ha tenido una ética de la convicción y de la responsabilidad pública”, asegura. Landa analiza la esencia antidemocrática de quienes buscan recortar el período presidencial. “Puede ser que a muchas personas no les guste, pero eso no les da derecho a buscar la vacancia”, agrega.

Pese a que la elección se desarrolló con normalidad y fue clara en las urnas, y que además alcanzó los estándares nacionales e internacionales, no se ha querido reconocer la consulta popular y no se han aceptado los resultados . “Me parece —dice— que se requiere reconocer que el país no puede, por este conflicto, ser desarmado, destruido”.

Landa explica algunas condiciones del mandatario. Abunda en sus orígenes “andinos, rurales, de un Perú profundo y olvidado”. Agrega que hay una reivindicación democrática. En relación a la capacitación para el cargo, afirma que no existen escuelas para aprender a ser presidente y que la calidad de estadista se construye.

Es interesante ver cómo el canciller Landa va revisando los casos internacionales que han sido materia de cuestionamiento por parte de la oposición. En el caso de la cesión territorial a Bolivia, propone más bien una reactivación de Boliviamar, una concesión de Alberto Fujimori anexa al puerto de Ilo. Asegura que es momento de promoverlo y generar ingresos para el Perú.

En el caso de Venezuela se seguirá impulsando el diálogo democrático entre el Gobierno y la oposición, promovido por los países y monitoreado por Noruega. Mediante su cuenta de Twitter, el canciller peruano lamentó la muerte de Hugo Torres, preso político encarcelado arbitrariamente luego de denunciar al presidente Ortega. “El Perú continuará trabajando con la comunidad internacional para contribuir al retorno de la democracia y el respeto de los derechos humanos”.

Toda una declaración de principios.